Milan, Gerry Cardinale vicino alla squadra: sarà al Ferraris per la sfida col Genoa
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Gerry Cardinale sarà allo stadio Ferraris per Genoa-Milan. Il proprietario del club rossonero non vuole far mancare il proprio sostegno in una gara fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League e che la squadra di Allegri non deve sbagliare assolutamente.
Cardinale arriverà a Genova direttamente con un volo privato da Londra e ripartirà subito dopo il match. Un forte segnale che arriva al termine di una settimana molto tesa in casa Milan, tra i retroscena sul club svelati dai media e le interviste dello stesso Cardinale che ha di fatto messo in discussione dirigenza e squadra in vista della prossima stagione.