Milan, Gerry Cardinale vicino alla squadra: sarà al Ferraris per la sfida col Genoa

Cardinale arriverà a Genova direttamente con un volo privato da Londra e ripartirà subito dopo il match. Un forte segnale che arriva al termine di una settimana molto tesa in casa Milan, tra i retroscena sul club svelati dai media e le interviste dello stesso Cardinale che ha di fatto messo in discussione dirigenza e squadra in vista della prossima stagione.