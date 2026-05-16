Milan, Gerry Cardinale vicino alla squadra: sarà al Ferraris per la sfida col Genoa

16 Mag 2026 - 23:33
© Getty Images

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Gerry Cardinale sarà allo stadio Ferraris per Genoa-Milan. Il proprietario del club rossonero non vuole far mancare il proprio sostegno in una gara fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League e che la squadra di Allegri non deve sbagliare assolutamente.

Cardinale arriverà a Genova direttamente con un volo privato da Londra e ripartirà subito dopo il match. Un forte segnale che arriva al termine di una settimana molto tesa in casa Milan, tra i retroscena sul club svelati dai media e le interviste dello stesso Cardinale che ha di fatto messo in discussione dirigenza e squadra in vista della prossima stagione. 

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