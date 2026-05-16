CR7, ma che fai? L'Al Nassr perde la finale e lui non ritira la medaglia. E Inzaghi spera ancora...
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Niente da fare per l'Al Nassr in Afc Champions League Two. Nella manifestazione equivalente all'Europa League per il continente asiatico, la squadra di Jorge Jesus esce sconfitta nella finalissima contro i giapponesi del Gamba Osaka. Decisiva la rete di Hummet alla mezz'ora per l'1-0 finale.
Una delusione fortissima per Cristiano Ronaldo, che si è allontanato dal campo disperato e ad un passo dalle lacrime. CR7 è tornato direttamente negli spogliatoi al termine della gara, non aspettando il cerimoniale che prevedeva il ritiro della medaglia d'argento, come riporta Fabrizio Romano. A guidare la delegazione saudita sul podio, sono stati l'allenatore Jesus e Joao Felix.
Un trofeo può però arrivare dalla Saudi Pro League, il campionato dell'Arabia Saudita. Nell'ultima giornata contro il Damac, a Cristiano e compagni basterà una vittoria per conquistare il titolo. Dietro di loro, a due punti di distanza, spera ancora l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che in serata ha superato 2-0 il Neom col rigore di Ruben Neves e il raddoppio di Mandash.
All'ultima giornata, l'Al Hilal dovrà battere l'Al Fayha e sperare in un passo falso dell'Al Nassr. Se oltre alla propria vittoria, gli avversari pareggeranno la loro sfida, Inzaghi sarà campione. A parità di punti, infatti, non è previsto lo spareggio e l'Al Hilal diventerebbe campione grazie agli scontri diretti favorevoli.