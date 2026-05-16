CR7, ma che fai? L'Al Nassr perde la finale e lui non ritira la medaglia. E Inzaghi spera ancora...

Una delusione fortissima per Cristiano Ronaldo, che si è allontanato dal campo disperato e ad un passo dalle lacrime. CR7 è tornato direttamente negli spogliatoi al termine della gara, non aspettando il cerimoniale che prevedeva il ritiro della medaglia d'argento, come riporta Fabrizio Romano. A guidare la delegazione saudita sul podio, sono stati l'allenatore Jesus e Joao Felix.