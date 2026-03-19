LE PAGELLE

Roma-Bologna, le pagelle: Rowe e Castro due furie, Ndicka croce e delizia

Nella notte dell'Olimpico brillano tanti rossoblù, Roma aggrappata alle giocate del giovane francese e Male

19 Mar 2026 - 23:51
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LE PAGELLE DELLA ROMA

Svilar 5,5 - Non è nella solita versione Superman. Prova a provocare Bernardeschi su rigore, sul primo gol di Rowe forse poteva fare qualcosa in più, come sul 4-3 di Cambiaghi dove poteva coprire meglio il suo palo. 

Mancini 5.5 - Fatica tremendamente a contenere Rowe, migliora quando l’inglese e Castro escono dal campo, poi però non è perfetto nel gol del definitivo 4-3 di Cambiaghi.

Ndicka 5.5 - Il suo gol del momentaneo pareggio non lo salva, errori gravi nel terzo e quarto gol degli avversari.

Hermoso 6 - Il meno sollecitato dei tre difensori giallorossi.

Celik 6.5 - Prova di sostanza e corsa, commette pochi errori nonostante anche lui non sia a proprio agio nell’affrontare Rowe. Zaragoza sv (dal 4’ sts).

Cristante 6 - Tra i migliori del centrocampo giallorosso, anche dal punto di vista comunicativo.

Koné 5.5 - Sbaglia a forzare nonostante le condizioni precarie, la sua uscita dal campo favorisce in qualche modo la sua squadra. Pellegrini 7 (dal 20’ pt) - Un palo, un assist e il gol del 3-3. Prestazione di cuore che mancava da un po’.

Wesley 6 - Il solito motore sulla fascia, si ha sempre la sensazione che dal suo lato possa accadere qualcosa di pericoloso.

Pisilli 6.5 - Un po’ impaurito rispetto ad altre occasioni, ma pochi errori e tanta sostanza. El Aynaoui sv (dal 14’ pts).

El Shaarawy 5.5 - Partita difficile per l’ex Milan, commette il fallo da rigore del 2-1 emiliano e non incide mai davanti. Robinio Vaz 6.5 (dal 12’ st) - Ingresso decisivo: conquista il rigore del 3-2 e fornisce l’assist a Pellegrini per il pareggio. Minaccia costante nella metà campo avversaria.

Malen 6 - La solita certezza giallorossa, la squadra si riaccende dopo il calcio di rigore trasformato dall’olandese. 

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Ravaglia 6 - Un paio di grandi parate e qualche intervento importante. Forse poteva fare di più sul gol di Ndicka.

Zortea 6.5 - Difensivamente soffre, ma conquista il penalty trasformato da Bernardeschi.

Vitik 5.5 - Sempre in crisi sulle offensive di Malen. Casale 6 (dal 28’ st) - Molto più ordinato ed efficace rispetto al giocatore che sostituisce. 

Lucumi 6 - Si perde Ndicka sul gol dell’ivoriano, ma la difesa rossoblù resta in piedi grazie a lui.

Joao Mario 6,5 - Si riscatta rispetto alla gara d’andata: quantità e qualità in entrambe le fasi.

Ferguson 6 - Un po’ in affanno rispetto ai suoi standard.

Freuler 5 - Il meno efficiente della mediana di Italiano, commette il fallo su Vaz del rigore che riapre la partita. Heggem sv (dal 9’ sts).

Pobega 6 - Gara un po’ anonima ma senza sbavature. Moro 6 (dal 1’ pts) - Sgambata senza picchi nel corso dei due supplementari.

Bernardeschi 6.5 - Glaciale dal dischetto, crea pericoli anche se meno rispetto all’altro esterno degli emiliani. Orsolini 6 (dal 34’ st) - Punta un paio di volte l’avversario, senza incidere. 

Castro 7 - Tanto lavoro sporco nel primo tempo, spacca la porta con il tris nella ripresa prima di lasciare il campo. Dallinga 6.5 (dal 28’ st) - Lotta parecchio in solitaria davanti, fornendo anche l’assist per il gol partita di Cambiaghi.

Rowe 7.5 - Una vera e propria furia: gol capolavoro per il vantaggio, crea quasi dal nulla il tris di Castro ed è sempre una spina nel fianco della difesa romanista. Cambiaghi 7 (dal 28’ st) - Molto più timido inizialmente, poi trova il gol qualficazione con un colpo da biliardo sul primo palo. 

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