Europa League, Bologna-Aston Villa 1-3: decidono Konsa e doppio Watkins

Il Bologna è con un piede e mezzo fuori dall'Europa League. Questo l'impietoso verdetto dopo l'andata dei quarti di finale, che sorride nettamente all'Aston Villa. Un 3-1, quello del Dall'Ara, che sa di beffa per Italiano, soprattutto perché i primi a passare in vantaggio sarebbero i padroni di casa: la deviazione di Konsa sul tiro di Castro, però, è viziata da fuorigioco, così si resta 0-0. Poco dopo, Ferguson centra una clamorosa traversa, poi al 44' la beffa: proprio Konsa insacca su calcio d'angolo, con Tielemans a battere e Ravaglia a uscire fuori tempo favorendo la conclusione vincente.

A inizio ripresa, addirittura il 2-0: a sbagliare, stavolta, è Heggem, che favorisce prima Buendia e poi Watkins, che raddoppia. Italiano prova a invertire la rotta coi cambi: dentro Orsolini, ma è uno dei titolari, Rowe, ad accorciare le distanze. Il suo gol al 90' vale il 2-1 per l'Aston Villa e sarebbe ancora un risultato accettabile, ma 4 minuti dopo Watkins fa doppietta, gelando il Dall'Ara. Adesso, al Villa Park nel ritorno del 16 aprile, servirà un successo con tre gol di scarto. Un'impresa ai limiti dell'impossibile contro un maestro della competizione come Unai Emery.



IL TABELLINO

BOLOGNA-ASTON VILLA 1-3



Bologna (4-3-3): Ravaglia 5; Joao Mario 5,5, Heggem 5, Lucumì 5, Miranda 5,5; Ferguson 6 (22' st Orsolini 6), Freuler 5,5 (45' st Cambiaghi sv), Pobega 5 (22' st Moro 6); Bernardeschi 5,5, Castro 5,5 (37' st Odgaard sv), Rowe 6,5. A disp.: Pessina, Franceschelli, Casale, Zortea, Sohm, Castaldo. All.: Italiano 5

Aston Villa (4-4-2): Martinez 6; Cash 6, Konsa 7, Torres 6,5, Digne 6; McGinn 6,5, Onana 6,5 (35' st Bogarde 6), Tielemans 7, Buendia 6,5 (43' st Bailey sv); Rogers 6 (43' st Maatsen sv), Watkins 7,5. A disp.: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Garcia, Abraham, Douglas Luiz. All.: Emery 7,5

Arbitro: Schärer (Svi)

Marcatori: 44' Konsa (A), 6' st e 49' st Watkins (A), 45' st Rowe (B)

Ammoniti: Lucumì (B), Rogers (A), Pobega (B)