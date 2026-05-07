Aston Villa e Friburgo, rimonta show: saranno loro a giocarsi la finale
La squadra di Emery ribalta il Nottingham Forest 4-0 dopo l’1-0 dell’andata: i tedeschi eliminano il Braga con il complessivo di 4-3
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La finale di Europa League 2025/26 di mercoledì 20 maggio a Istanbul sarà Aston Villa-Friburgo. Gli uomini di Emery ribaltano il Nottingham Forest nel derby inglese dopo l’1-0 dell’andata: Watkins (36’), Buendia (58’) e McGinn (77’ e 80’) decidono il match di ritorno con il 4-0 che vale la finale. Anche i tedeschi dopo aver perso 2-1 in casa del Braga si impongono per 3-1 nella semifinale di ritorno grazie a Kubler (19’ e 72’) e Manzambi (41’).
ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST 4-0 (agg. 4-1)
L’Aston Villa ribalta tutto alla grande nella semifinale di ritorno: poker al Nottingham Forest e finale conquistata dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di andata. Già nel corso del primo tempo i Villans spingono forte, e al 36’ pareggiano già i conti qualificazione con il gol di Watkins su assist di Buendia. L’argentino torna protagonista al 58’, quando trasforma dagli undici metri il calcio di rigore conquistato da Pau Torres. Gli ospiti accennano una piccola reazione, ma sul finale vengono puniti da McGinn con una doppietta nel giro di pochi minuti: prima (al 77’) il tris su invenzione di Watkins, poi all’80’ la doppietta personale e il definitivo poker che manda al tappeto gli uomini di Vitor Pereira. L’Aston Villa vola in finale, eliminato il Nottingham Forest.
FRIBURGO-BRAGA 3-1 (agg. 4-3)
Anche il Friburgo riesce a rimontare, il Braga si arrende per 3-1 al ritorno e deve abbandonare il sogno della finale nonostante la vittoria casalinga per 2-1 all’andata. Pronti via ed ecco che arriva l’episodio che cambia tutto: al 6’ il fallo da ultimo uomo di Dorgeles lascia i portoghesi in inferiorità numerica, di fatto per tutta la partita. I tedeschi approfittano subito della superiorità: prima segnano l’1-0 con Kubler al 19’, poi al 41’ Manzambi firma il 2-0 che porta i padroni di casa avanti nel discorso qualificazione. Anche nel secondo tempo i bianconeri continuano a premere, e al 72’ trovano il tris con la doppietta personale di Kubler. Sette minuti più tardi gli ospiti accorciano con un moto d’orgoglio nel segno di Pau Victor, accendendo i dieci minuti finali. I portoghesi ci provano in tutti i modi, ma ad accedere alla finale è il Friburgo.