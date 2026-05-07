Aston Villa e Friburgo, rimonta show: saranno loro a giocarsi la finale

La finale di Europa League 2025/26 di mercoledì 20 maggio a Istanbul sarà Aston Villa-Friburgo. Gli uomini di Emery ribaltano il Nottingham Forest nel derby inglese dopo l’1-0 dell’andata: Watkins (36’), Buendia (58’) e McGinn (77’ e 80’) decidono il match di ritorno con il 4-0 che vale la finale. Anche i tedeschi dopo aver perso 2-1 in casa del Braga si impongono per 3-1 nella semifinale di ritorno grazie a Kubler (19’ e 72’) e Manzambi (41’).