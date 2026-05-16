Mondiali 2026: lunedì l'Iran parte per il ritiro ad Antalya

La nazionale iraniana partirà lunedì mattina per un ritiro in Turchia, prima di recarsi negli Stati Uniti per i Mondiali di calcio - che inizieranno l'11 giugno -, ha annunciato il commissario tecnico Amir Ghalenoei. Il ritiro si svolgerà ad Antalya, dove la nazionale iraniana ha disputato delle amichevoli alla fine di marzo, ha precisato Ghalenoei sul sito web della Federazione. La rosa sarà composta da 30 giocatori, che si ridurranno poi a 26. Tra i convocati figurano il portiere veterano del Tractor SC, Alireza Beiranvand (33 anni), e l'attaccante dell'Olympiacos, Mehdi Taremi. "Scegliere 30 giocatori per questo ritiro prima dei Mondiali è stata la decisione tecnica più difficile della mia carriera da allenatore", ha affermato Ghalenoei, precisando di aver stilato la rosa basandosi esclusivamente su "criteri tecnici". Ad Antalya, l'Iran spera di giocare due amichevoli, anche se finora è stata confermata solo una partita contro il Gambia, il 29 maggio. In Turchia i giocatori dovrenno inoltre completare la procedura di richiesta del visto per gli Stati Uniti. In proposito, il segretario generale della FIFA, Mattias Grafstrom, ha avuto "un incontro eccellente e costruttivo" con il presidente della Federcalcio iraniana (FFIRI), Mehdi Taj. Lo riporta l'agenzia Reuters sul proprio sito, parlando del colloquio avvenuto a Istanbul. Grafstrom non ha fornito dettagli sulla situazione dei visti, ma ha affermato che le parti hanno avuto l'opportunità di discutere alcune questioni operative. Alla domanda se la FIFA avesse ottenuto garanzie sull'ingresso e sulle procedure per i visti dei giocatori iraniani, Grafstrom ha glissato: "Abbiamo discusso di tutte le questioni rilevanti, ma penso che questa non sia la sede per rivelare i dettagli".