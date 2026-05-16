Mondiali 2026: lunedì l'Iran parte per il ritiro ad Antalya

16 Mag 2026 - 21:43

La nazionale iraniana partirà lunedì mattina per un ritiro in Turchia, prima di recarsi negli Stati Uniti per i Mondiali di calcio - che inizieranno l'11 giugno -, ha annunciato il commissario tecnico Amir Ghalenoei. Il ritiro si svolgerà ad Antalya, dove la nazionale iraniana ha disputato delle amichevoli alla fine di marzo, ha precisato Ghalenoei sul sito web della Federazione. La rosa sarà composta da 30 giocatori, che si ridurranno poi a 26. Tra i convocati figurano il portiere veterano del Tractor SC, Alireza Beiranvand (33 anni), e l'attaccante dell'Olympiacos, Mehdi Taremi. "Scegliere 30 giocatori per questo ritiro prima dei Mondiali è stata la decisione tecnica più difficile della mia carriera da allenatore", ha affermato Ghalenoei, precisando di aver stilato la rosa basandosi esclusivamente su "criteri tecnici". Ad Antalya, l'Iran spera di giocare due amichevoli, anche se finora è stata confermata solo una partita contro il Gambia, il 29 maggio. In Turchia i giocatori dovrenno inoltre completare la procedura di richiesta del visto per gli Stati Uniti. In proposito, il segretario generale della FIFA, Mattias Grafstrom, ha avuto "un incontro eccellente e costruttivo" con il presidente della Federcalcio iraniana (FFIRI), Mehdi Taj. Lo riporta l'agenzia Reuters sul proprio sito, parlando del colloquio avvenuto a Istanbul. Grafstrom non ha fornito dettagli sulla situazione dei visti, ma ha affermato che le parti hanno avuto l'opportunità di discutere alcune questioni operative. Alla domanda se la FIFA avesse ottenuto garanzie sull'ingresso e sulle procedure per i visti dei giocatori iraniani, Grafstrom ha glissato: "Abbiamo discusso di tutte le questioni rilevanti, ma penso che questa non sia la sede per rivelare i dettagli". 

Ultimi video

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

02:09
DICH PALLADINO PRE BOLOGNA DICH

Palladino: "A fine stagione ci sederemo e faremo le opportune valutazioni"

01:03
DICH ITALIANO PRE ATALANTA DICH

Italiano: "Se non per la classifica per l'orgoglio"

01:14
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso avvisa la squadra: "C'è la responsabilità di fare ancora partite serie"

01:32
DICH GASPERINI PRE DERBY DICH

Gasperini: "Bello giocare in contemporanea, meno alle ore 12"

00:20
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

00:59
DICH CUESTA PRE COMO 16/5 DICH

Cuesta: "Como fortissimo, ma il Parma andrà lì per vincere"

01:20
DICH GIAMPAOLO PRE UDINESE DICH

Giampaolo: "Dobbiamo solo vincere, non abbiamo margini di errore"

02:49
DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

02:45
Toro, lo scudetto '76

Toro, lo scudetto '76

01:42
Amarcord Napoli a Pisa

Pisa-Napoli: amarcord dei tempi di Diego

02:01
Inter, festa e saluti

Inter, festa e saluti

01:17
Polveriera Lazio-Sarri

Polveriera Lazio-Sarri

01:25
Gasp, profumo d'Europa

Gasp, profumo d'Europa

01:37
Una scossa per la rimonta

Milan, una scossa per rialzarsi

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

I più visti di Calcio

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:43
Mondiali 2026: lunedì l'Iran parte per il ritiro ad Antalya
21:13
Palermo, Inzaghi si commuove: "Vogliamo regalare alla piccola Alessia la promozione in Serie A"
21:12
Sarri, quanti assenti con la Roma: dopo Zaccagni si ferma anche Motta, spazio al terzo portiere
20:53
Il regista Sorrentino prepara un documentario su Ancelotti
20:01
Bayern storico con 122 reti in campionato, ma il record resta del... Torino!