Celtic campione di Scozia, Hearts beffati all'ultima di campionato

16 Mag 2026 - 23:24

Il Celtic ha strappato il titolo di campioni di Scozia agli Hearts di Edimburgo, sorprendentemente in testa alla classifica da ottobre, con una vittoria per 3-1 in un Celtic Park in delirio, nell'ultima giornata di campionato. È una fine amara per il club di Edimburgo, settimo la scorsa stagione, che ha dominato per quasi tutta la stagione prima di essere superato sul traguardo. Ma è anche una fantastica rimonta per il Celtic, che a inizio gennaio era a sei punti di distanza dopo la sconfitta nel derby dell'Old Firm contro i Rangers, costata il posto a Wilfried Nancy.

Il tecnico francese è rimasto in carica solo 33 giorni, durante i quali ha subito sei sconfitte in otto partite, e l'espertissimo Martin O'Neill (74 anni) è stato richiamato per un secondo incarico ad interim. Come a ottobre, dopo l'addio di Brendan Rodgers, il nordirlandese ha risollevato il morale degli Hoops e li ha trasformati in una macchina da guerra vincente. Oggi il suo Celtic ha conquistato la settima vittoria consecutiva in campionato, terminando con due punti di vantaggio sull'Hearts, la squadra outsider di Londra ovest.

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