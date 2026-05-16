Celtic campione di Scozia, Hearts beffati all'ultima di campionato

Il tecnico francese è rimasto in carica solo 33 giorni, durante i quali ha subito sei sconfitte in otto partite, e l'espertissimo Martin O'Neill (74 anni) è stato richiamato per un secondo incarico ad interim. Come a ottobre, dopo l'addio di Brendan Rodgers, il nordirlandese ha risollevato il morale degli Hoops e li ha trasformati in una macchina da guerra vincente. Oggi il suo Celtic ha conquistato la settima vittoria consecutiva in campionato, terminando con due punti di vantaggio sull'Hearts, la squadra outsider di Londra ovest.