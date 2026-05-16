Serie C, il Benevento batte il Vicenza e conquista la Supercoppa. Bra retrocesso

Vincendo per 4-1 al Romeo Menti di Vicenza il Benevento ha conquistato l'edizione 2025-2026 della Supercoppa di serie C chiudendo il gironcino a punteggio pieno. A regalare il successo dei campani, costretti a vincere in virtù della peggior differenza rispetto ai veneti, è stata una tripletta di Lamesta (al 32' e al 35' e poi al 41' della ripresa), mentre il momentaneo 3-0 è stato realizzato da Salvemini in acrobazia. A tempo scaduto il gol della bandiera di Caferri. A fine partita sul tappeto verde consegna del trofeo al Benevento.