Serie C, il Benevento batte il Vicenza e conquista la Supercoppa. Bra retrocesso

16 Mag 2026 - 23:10

Vincendo per 4-1 al Romeo Menti di Vicenza il Benevento ha conquistato l'edizione 2025-2026 della Supercoppa di serie C chiudendo il gironcino a punteggio pieno. A regalare il successo dei campani, costretti a vincere in virtù della peggior differenza rispetto ai veneti, è stata una tripletta di Lamesta (al 32' e al 35' e poi al 41' della ripresa), mentre il momentaneo 3-0 è stato realizzato da Salvemini in acrobazia. A tempo scaduto il gol della bandiera di Caferri. A fine partita sul tappeto verde consegna del trofeo al Benevento. 

I playout del girone B sanciscono invece la retrocessione del Bra in Serie D dopo un solo anno tra i professionisti. Si salva la Torres che ha vinto 2-1 (gol di Sorrentino e Di Stefano, Sinani nel finale per gli ospiti) in casa la sfida di ritorno dopo aver già conquistato il successo 1-0 in Piemonte.

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