Bologna, Italiano: "Confermo loro 51% e noi 49% ma pronti a giocarci le nostre carte"

"Siamo qui contro una squadra forte e in un ambiente caldissimo, cercheremo di dire la nostra e faremo di tutto per mettere in difficolta la Roma". Parole del tecnico del Bologna Vincenzo Italiano alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League (1-1 all'andata). "Sarà come una finale? Sarà una gara importante, ma per qualcosa di più grande c'è ancora strada da fare. Per noi è una gara importante e può darci qualcosa in più nel finale di stagione. Per noi non è una partita spartiacque, ci teniamo ma la competizione è ancora lunga". "Non ci faremo intimorire, ci sarà da giocare una gara intensa e servirà qualità, ci giocheremo le nostre carte - ha proseguito Italiano - Contro Gasperini mi aspetto tanta intensità, non ci si può fermare. Per come è stato il Dall'Ara all'andata, troveremo lo stesso ambiente, dovremo essere pronti. La Roma ha un valore più alto del nostro, lo dimostrano la classifica e il livello dei singoli, senza contare l'ambiente, visto che giocheranno in casa, dovremo dare il triplo di quello che possiamo dare per passare. Possibilità di qualificazione? Confermo quel 51% per loro e 49% per noi". Cosa significa un ottavo di finale? "L'obiettivo era superare il turno e lo abbiamo fatto, già essere qui siamo felici: abbiamo festeggiato con una torta enorme dopo il girone. Ora dobbiamo dare il massimo, alleno da anni e ho già assaporato il calcio europeo: l'Europa League è tosta, ci sono squadre top. Ci sono ancora Porto, Aston Villa, Stoccarda, Lione ... Per noi è un onore essere qui".