Serie A: il Bologna batte 1-0 il Sassuolo, il Pisa supera 3-1 il Cagliari

LE STATISTICHE

Il Bologna ha vinto almeno cinque trasferte di fila considerando tutte le competizioni per la terza volta nella sua storia (dal 1929/30): in precedenza ci era riuscito infatti solo tra il dicembre 2014 e il marzo 2015 e tra il dicembre 1963 e il gennaio 1964 (cinque successi in entrambi i casi).

Considerando le squadre di Serie A, nessuna ha vinto più partite in trasferta del Bologna nel 2026 tra campionato e coppe: sei (su nove totali, 1N 2P), come l’Inter.

Il Bologna ha ottenuto tre successi esterni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2024 (tre con Thiago Motta in panchina).

Il Bologna ha inanellato tre clean sheet consecutivi in trasferta considerando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo dicembre 2015-gennaio 2016 (tre anche in quel caso, tutte in Serie A, con Roberto Donadoni in panchina).

Il Sassuolo ha perso almeno due partite consecutive in Serie A per la terza volta in questo campionato, dopo I due ko con Napoli e Cremonese ad Agosto 2025 e i tre contro Juventus, Roma e Napoli lo scorso gennaio.

Il Bologna ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 13 trasferte disputate in Serie A, striscia più lunga di gare esterne con almeno una rete per il club nella competizione dalle 14 registrate tra il febbraio 1962 e il dicembre 1963 con Fulvio Bernardini in panchina.

Quello di Thijs Dallinga (min. 5.12) è il gol più veloce realizzato da un giocatore del Bologna in Serie A da quello segnato da Giovanni Fabbian contro l’Empoli nell’agosto 2024 (min. 1.41) – l’ultimo giocatore del Bologna a trovare la rete più rapidamente in trasferta nella competizione era stato invece Joshua Zirkzee, proprio contro il Sassuolo nell’ottobre 2023 (min. 2.59).

Quello contro il Sassuolo è il primo gol segnato in Serie A da Thijs Dallinga nel primo tempo: i quattro precedenti infatti erano arrivati tutti nella ripresa.

Thijs Dallinga è tornato a segnare in trasferta in Serie A per la prima volta dal 18 maggio 2025 (vs Fiorentina all'Artemio Franchi).

Il Sassuolo ha terminato senza segnare tre delle sei partite casalinghe disputate in Serie A nel 2026, tante volte quante nei suoi precedenti nove match affrontati al MAPEI Stadium nel massimo torneo).

Il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol nel primo quarto d'ora di partita nel campionato di Serie A in corso (nove).