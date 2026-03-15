Serie A: il Bologna batte 1-0 il Sassuolo, il Pisa supera 3-1 il Cagliari
Il Derby emiliano lo decide Dallinga (6'). Hjulmand vince con doppietta di Caracciolo
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Nella ventinovesima giornata di Serie A, il Bologna batte 1-0 il Sassuolo e si prende il Derby emiliano del Mapei Stadium. La sfida si decide già al 6' con il favoloso controllo e destro al volo di Dallinga che fulmina Muric. Con questo successo, i rossoblù evitano il sorpasso e salgono a +4 sui neroverdi di Grosso. Spera ancora nella salvezza il Pisa, che all'Arena Garibaldi si impone 3-1 sul Cagliari. Moreo sblocca su rigore dopo 9 minuti, ma prima dell'intervallo Durosinmi lascia in dieci i nerazzurri per un fallo di reazione su Mina che gli costa il rosso. Nella ripresa, però, è Caracciolo, con due gol tra il 52' e il 54', a regalare il clamoroso triplo vantaggio agli uomini di Hjulmand. Pavoletti (67') accorcia ma è troppo tardi, anche perché si fa espellere pure Obert. Questa vittoria consente ai toscani di agganciare a 18 punti il Verona, a -7 dalla Fiorentina che sfiderà la Cremonese.
SASSUOLO-BOLOGNA 0-1
Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5,5, Idzes 5,5, Muharemovic 6, Garcia 5,5 (30' st Doig 6); Koné 5,5 (30' st Vranckx 6), Matic 6 (14' st Volpato 6), Thorstvedt 5,5; Berardi 6 (41' st Bakola sv), Pinamonti 5,5 (14' st Nzola 5,5), Laurienté 6. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, L. Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Felipe. All.: Grosso 5,5
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6 (29' Zortea 6), Vitik 6,5, Lucumì 6, Miranda 6; Sohm 6,5 (38' st Pobega sv), N. Moro 6 (19' st Freuler 6); Orsolini 6,5, Odgaard 6 (38' st Bernardeschi sv), Cambiaghi 6,5; Dallinga 7 (19' st Castro 6). A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Lykogiannis, Dominguez. All.: Italiano 7
Arbitro: Bonacina
Marcatore: 6' Dallinga
Ammoniti: Dallinga (B), Nzola (S), Zortea (B)
LE STATISTICHE
Il Bologna ha vinto almeno cinque trasferte di fila considerando tutte le competizioni per la terza volta nella sua storia (dal 1929/30): in precedenza ci era riuscito infatti solo tra il dicembre 2014 e il marzo 2015 e tra il dicembre 1963 e il gennaio 1964 (cinque successi in entrambi i casi).
Considerando le squadre di Serie A, nessuna ha vinto più partite in trasferta del Bologna nel 2026 tra campionato e coppe: sei (su nove totali, 1N 2P), come l’Inter.
Il Bologna ha ottenuto tre successi esterni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2024 (tre con Thiago Motta in panchina).
Il Bologna ha inanellato tre clean sheet consecutivi in trasferta considerando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo dicembre 2015-gennaio 2016 (tre anche in quel caso, tutte in Serie A, con Roberto Donadoni in panchina).
Il Sassuolo ha perso almeno due partite consecutive in Serie A per la terza volta in questo campionato, dopo I due ko con Napoli e Cremonese ad Agosto 2025 e i tre contro Juventus, Roma e Napoli lo scorso gennaio.
Il Bologna ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 13 trasferte disputate in Serie A, striscia più lunga di gare esterne con almeno una rete per il club nella competizione dalle 14 registrate tra il febbraio 1962 e il dicembre 1963 con Fulvio Bernardini in panchina.
Quello di Thijs Dallinga (min. 5.12) è il gol più veloce realizzato da un giocatore del Bologna in Serie A da quello segnato da Giovanni Fabbian contro l’Empoli nell’agosto 2024 (min. 1.41) – l’ultimo giocatore del Bologna a trovare la rete più rapidamente in trasferta nella competizione era stato invece Joshua Zirkzee, proprio contro il Sassuolo nell’ottobre 2023 (min. 2.59).
Quello contro il Sassuolo è il primo gol segnato in Serie A da Thijs Dallinga nel primo tempo: i quattro precedenti infatti erano arrivati tutti nella ripresa.
Thijs Dallinga è tornato a segnare in trasferta in Serie A per la prima volta dal 18 maggio 2025 (vs Fiorentina all'Artemio Franchi).
Il Sassuolo ha terminato senza segnare tre delle sei partite casalinghe disputate in Serie A nel 2026, tante volte quante nei suoi precedenti nove match affrontati al MAPEI Stadium nel massimo torneo).
Il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol nel primo quarto d'ora di partita nel campionato di Serie A in corso (nove).
PISA-CAGLIARI 3-1
Pisa (3-4-3): Nicolas 6; Calabresi 6 (1' st Albiol 6,5), Caracciolo 7,5, Canestrelli 6; Leris 6 (45' st Touré sv), Aebischer 6,5, Marin 6 (16' Hojholt 6), Angori 6; Moreo 7, Durosinmi 5, Tramoni 6 (28' st Akinsanmiro 6). A disp.: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Iling Jr, Coppola, Loyola, Piccinini, Stojilkovic. All.: Hjulmand 7,5
Cagliari (4-4-2): Caprile 5,5; Pedro 5 (31' st Albarracin), Mina 5 (1' st Zappa 5,5), Dossena 5,5, Obert 5; Palestra 5,5, Adopo 5,5 (1' st Pavoletti 7), Gaetano 6 (19' st Mazzitelli 6), Sulemana 5,5; Kilicsoy 5,5 (19' st Trepy 6), Folorunsho 5,5. A disp.: Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Raterink, Liteta, Mendy, Sulev, Malfitano. All.: Pisacane 5
Marcatori: 9' rig. Moreo (P), 7' st e 9' st Caracciolo (P), 22' st Pavoletti (C)
Arbitro: La Penna
Ammoniti: Pedro (C), Obert (C), Aebischer (P), Dossena (C)
Espulsi: al 37' Durosinmi (P) per fallo di reazione, al 36' st Obert (C) per somma di ammonizioni
LE STATISTICHE
Il Pisa non segnava tre gol in Serie A dalla vittoria 3-2 contro il Parma, il 24 marzo 1991 ma in trasferta. In un match casalingo i nerazzurri non ci riuscivano nella massima serie dal 2 dicembre 1990 con Mircea Lucescu allenatore (successo 3-2 vs Cesena in quel caso).
Seconda vittoria per il Pisa in questa Serie A, la prima da quella contro la Cremonese dello scorso 7 novembre, anche in quel caso all’Arena Garibaldi.
Secondo successo per il Pisa contro il Cagliari in Serie A, il primo da quello 1-0 del 28 ottobre 1990.
Antonio Caracciolo è andato a segno in campionato quasi un anno esatto dopo il gol contro il Mantova in Serie BKT, il 16 marzo 2025, anche in quel caso all’Arena Garibaldi.
Antonio Caracciolo ha segnato due reti in questa sfida, tante quante quelle messe assieme nelle sue precedenti 59 presenze in Serie A.
Antonio Caracciolo (35 anni e 258 giorni) è il calciatore più "anziano" a segnare una doppietta con la maglia del Pisa in Serie A.
Con l’assist per il secondo gol di Antonio Caracciolo, Raúl Albiol è tornato a prendere parte ad una rete in Serie A per la prima volta dal gol contro la SPAL del 22 dicembre 2018 quando vestiva la maglia del Napoli al Maradona.
Sesto gol in 28 presenze per Stefano Moreo nel torneo in corso, uno solo in meno che nella sua migliore stagione in termini di reti con il Pisa tra Serie A e Serie BKT (sette ma in 35 sfide disputate nello scorso campionato cadetto).
Primo gol casalingo per Stefano Moreo in questa Serie A; l’attaccante del Pisa non segnava all’Arena Garibaldi in campionato dal 5 aprile 2025 contro la Cremonese in Serie BKT.
Secondo rigore trasformato da Stefano Moreo in campionato, il primo da quello contro il Torino dello scorso 2 novembre all’Olimpico Grande Torino. Prima di oggi, l’attaccante del Pisa non ne aveva mai realizzato uno tra le mura amiche tra Serie A e Serie B.
Nessuna squadra ha ricevuto (sette come Milan e Genoa) e trasformato (sei come la Fiorentina) più rigori rispetto al Pisa in questa Serie A.
Il Cagliari ha subito due reti su calcio di rigore in questa Serie A, entrambe contro il Pisa (Tramoni all’andata e Moreo al ritorno in questo match).
Solo in altre due occasioni il Cagliari aveva subito almeno tre reti in questa Serie A, sia all’andata che al ritorno contro il Genoa (pareggio 3-3 e sconfitta 3-0).
Quello di Leonardo Pavoletti è il nono gol per il Cagliari arrivato da un giocatore subentrato dalla panchina in questa Serie A, solo l'Inter (11) ne conta di più dei rossoblù (nove appunto) nel torneo in corso.
Leonardo Pavoletti, che è tornato a segnare in Serie A dal gol contro l’Hellas Verona del 28 aprile 2025, è diventato il secondo giocatore a prendere parte ad almeno 50 reti (43G, 7A) nel suo periodo di permanenza al Cagliari (dal 2017/18) nella massima serie, dopo João Pedro (73).
Due delle tre espulsioni rimediate dal Pisa in questa Serie A hanno coinvolto un attaccante. Prima di Rafiu Durosinmi oggi, l’ultimo giocatore nerazzurro ad essere stato mandato anzitempo negli spogliatoi era stato M’Bala Nzola, contro il Parma l’8 dicembre scorso.