Atalanta-Lazio, Sarri: "Bello rivedere i tifosi, vogliamo la finale"

Capitolo singoli, si parte da Basic: "È stato due mesi e mezzo fermo, una volta rientrato, ha fatto molta fatica a Firenze, meno a Napoli. Sembra in evoluzione positiva, non so però quanti minuti abbia", ha detto. Uno tra Maldini o Noslin in avanti. "Maldini è guarito clinicamente, ha una tendinopatia cronica. Ha momenti in cui sta molto meglio, altri in cui l'infiammazione è invalidante. Oggi sembra meno infiammato, però quanto può giocare non lo so. Può giocare, ma quanto non lo so. A cinque cambi mi devo fermare. Noslin sta bene, ha preso due-tre colpi ma è roba normale", ha dichiarato.