Atalanta, la spinta dei tifosi all'allenamento aperto: "Noi vogliamo la Coppa Italia!"

© atalanta.it
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Il saluto dei sostenitori bergamaschi a tre giorni dalla semifinale di ritorno contro la Lazio, in programma mercoledì alla New Balance Arena
"Insieme". Così, il profilo ufficiale dell'Atalanta, racconta il bel momento vissuto alla New Balance Arena nella mattinata di domenica, a unire tifosi e squadra. Il gruppo di Raffaele Palladino ha infatti scelto lo stadio per l'allenamento dopo il pareggio di Roma, con porte aperte per i sostenitori che hanno incoraggiato i giocatori in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì sera contro la Lazio proprio a Bergamo.
Insieme a Palladino, anche il presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi. Capitan Marten de Roon ha accompagnato i giocatori sotto la curva, dove migliaia di persone hanno intonato cori ed esposto lo striscione: "Vogliamo la Coppa Italia". Allenamento di scarico per chi è sceso in campo all'Olimpico nella serata di sabato, seduta normale per chi non ha giocato. In gruppo anche Kamaldeen Sulemana.