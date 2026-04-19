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VERSO ATALANTA-LAZIO

Atalanta, la spinta dei tifosi all'allenamento aperto: "Noi vogliamo la Coppa Italia!"

Il saluto dei sostenitori bergamaschi a tre giorni dalla semifinale di ritorno contro la Lazio, in programma mercoledì alla New Balance Arena

19 Apr 2026 - 16:09
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"Insieme". Così, il profilo ufficiale dell'Atalanta, racconta il bel momento vissuto alla New Balance Arena nella mattinata di domenica, a unire tifosi e squadra. Il gruppo di Raffaele Palladino ha infatti scelto lo stadio per l'allenamento dopo il pareggio di Roma, con porte aperte per i sostenitori che hanno incoraggiato i giocatori in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì sera contro la Lazio proprio a Bergamo. 

Insieme a Palladino, anche il presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi. Capitan Marten de Roon ha accompagnato i giocatori sotto la curva, dove migliaia di persone hanno intonato cori ed esposto lo striscione: "Vogliamo la Coppa Italia". Allenamento di scarico per chi è sceso in campo all'Olimpico nella serata di sabato, seduta normale per chi non ha giocato. In gruppo anche Kamaldeen Sulemana. 

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