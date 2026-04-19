Atalanta, la spinta dei tifosi all'allenamento aperto: "Noi vogliamo la Coppa Italia!"

Insieme a Palladino, anche il presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi. Capitan Marten de Roon ha accompagnato i giocatori sotto la curva, dove migliaia di persone hanno intonato cori ed esposto lo striscione: "Vogliamo la Coppa Italia". Allenamento di scarico per chi è sceso in campo all'Olimpico nella serata di sabato, seduta normale per chi non ha giocato. In gruppo anche Kamaldeen Sulemana.