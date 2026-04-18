Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni

Yann Bisseck è tornato a lavorare in gruppo e sarà dunque disponibile contro la squadra di Fabregas, probabilmente non dall'inizio ma comunque utile a gara in corso. In difesa potrebbe rivedersi, almeno tra i convocati, anche Alessandro Bastoni, dispensato dalla sfida contro il Cagliari per poter recuperare dal dolore con cui convive sin dallo scontro alla tibia nel derby contro Rabiot: oggi ha lavorato a parte ma è atteso il suo rientro in gruppo per la giornata di domenica.