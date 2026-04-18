Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni

Inter X Pink Floyd: la speciale iniziativa dei nerazzurri coinvolge squadra e San Siro
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Verso la semifinale di ritorno Inter-Como: Chivu recupera Bisseck, mentre Bastoni accelera. Ecco quando torna il capitano Lautaro Martinez
Dopo il rotondo 3-0 sul Cagliari, in casa Inter parte subito la missione Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell'andata, martedì sera a San Siro (diretta esclusiva su Canale 5 e streaming su Sportmediaset.it) i nerazzurri ospitano il Como nel ritorno della semifinale. Squadra dunque subito al lavoro con lavoro di scarico con chi ha giocato contro i sardi ma le notizie più importanti per Cristian Chivu arrivano dai giocatori rimasti fuori in campionato.
Yann Bisseck è tornato a lavorare in gruppo e sarà dunque disponibile contro la squadra di Fabregas, probabilmente non dall'inizio ma comunque utile a gara in corso. In difesa potrebbe rivedersi, almeno tra i convocati, anche Alessandro Bastoni, dispensato dalla sfida contro il Cagliari per poter recuperare dal dolore con cui convive sin dallo scontro alla tibia nel derby contro Rabiot: oggi ha lavorato a parte ma è atteso il suo rientro in gruppo per la giornata di domenica.
Servirà, come da programmi, qualche giorno in più per Lautaro Martinez. Il capitano ha svolto allenamento personalizzato, l'obiettivo è recuperarlo per il match contro il Torino (domenica prossima alle 18) dunque, se i tempi saranno rispettati, potrebbe tornare a lavorare con la squadra proprio dopo la Coppa Italia.
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