Atalanta, Palladino: "Coppa Italia strada più veloce per l'Europa: ci teniamo molto"

"Abbiamo appena affrontato la Lazio in campionato, sappiamo che avranno il dente avvelenato", questo è soltanto un estratto delle parole di Raffaele Palladino rilasciate in esclusiva SportMediaset (intervista completa andrà in onda nell'edizione di mercoledì 4 marzo nel tg di SportMediaset e, successivamente, sul sito). Il tecnico dell'Atalanta ha parlato così alla vigilia della sfida a Sarri che può valere la finale di Coppa Italia, sottolineando come la società tenga molto alla competizione: "Ci teniamo molto alla Coppa Italia, è la strada più veloce per l'Europa. Alzare una coppa è un nostro obiettivo. Sono due partite importantissime di una competizione a cui teniamo in modo particolare, considerando le precedenti tre finali in sette anni - chiude Palladino -. Vorremmo arrivarci per la quarta volta: alzare una coppa è un sogno e un obiettivo. Mercoledì sera sarà una partita speciale che abbiamo caricato nel modo giusto"