Atalanta, Palladino: "Coppa Italia strada più veloce per l'Europa: ci teniamo molto"

Le dichiarazioni in esclusiva a SportMediaset del tecnico dei bergamaschi alla vigilia della semifinale contro la Lazio

03 Mar 2026 - 18:15
00:59 
videovideo

"Abbiamo appena affrontato la Lazio in campionato, sappiamo che avranno il dente avvelenato", questo è soltanto un estratto delle parole di Raffaele Palladino rilasciate in esclusiva SportMediaset (intervista completa andrà in onda nell'edizione di mercoledì 4 marzo nel tg di SportMediaset e, successivamente, sul sito). Il tecnico dell'Atalanta ha parlato così alla vigilia della sfida a Sarri che può valere la finale di Coppa Italia, sottolineando come la società tenga molto alla competizione: "Ci teniamo molto alla Coppa Italia, è la strada più veloce per l'Europa. Alzare una coppa è un nostro obiettivo. Sono due partite importantissime di una competizione a cui teniamo in modo particolare, considerando le precedenti tre finali in sette anni - chiude Palladino -. Vorremmo arrivarci per la quarta volta: alzare una coppa è un sogno e un obiettivo. Mercoledì sera sarà una partita speciale che abbiamo caricato nel modo giusto"

raffaele palladino
atalanta
coppa italia
lazio-atalanta
andata semifinale

Ultimi video

05:41
Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

02:25
DICH INTEGRALE MAROTTA PRE COMO PER INFINTY 3/3 DICH

Pio, Nico Paz e la Champions: la verità di Marotta

02:25
Pio Esposito all'Arsenal, Marotta fa chiarezza

L'Arsenal su Pio Esposito, Marotta fa chiarezza: "Un nostro tesoro, l'Inter non vuole venderlo"

00:39
Ludi: "Crediamo di poterle vincere tutte"

Ludi: "Crediamo di poterle vincere tutte"

00:59
DICH PALLADINO PER SITO 3/3 DICH

Atalanta, Palladino: "Coppa Italia strada più veloce per l'Europa: ci teniamo molto"

04:17
Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

03:04
Zacagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

Zaccagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

03:58
Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

00:23
Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

01:10
13 DICH FABREGAS PER TG 3/3 DICH

Fabregas carica: "Voglio una bolgia, come la Bombonera"

02:14
SRV RULLO INTER: ZIELINSKI L'UOMO IN PIU (CON ITW) 2/3 (MUSICATO) OK

Inter, esclusiva Zielinski: "Tutto per il 'doblete'. E il derby..."

00:24
Le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia

07:25
Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

02:52
Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

09:37
Sarri: "Questo è un grande gruppo"

Sarri: "Questo è un grande gruppo"

05:41
Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

I più visti di Coppa Italia

Zacagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

Zaccagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

13 DICH FABREGAS PER TG 3/3 DICH

Fabregas carica: "Voglio una bolgia, come la Bombonera"

Il derby vita o morte? Per altri, non per l'Inter. E Chivu si gioca prima (anche) la Coppa Italia...

Il Como e quella semifinale di Coppa Italia: il rigore, l'arbitro e la monetina. Correva l'anno 1986

Le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia

Il Como sogna un'altra impresa, l'Inter insegue il doblete: tutto su Mediaset