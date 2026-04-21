Moggi: "Prima la Juve e ora la Nazionale, Conte ha bisogno di qualcuno che lo protegga"

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' su Stile Tv, Luciano Moggi si è soffermato specialmente su Antonio Conte, adesso al Napoli e legato da un contratto fino al 30 giugno del 2027. "Il Napoli ha uno dei migliori presidenti che esistono nel calcio e probabilmente è mancato ad Antonio Conte una spalla che potesse proteggerlo prima di tutto da ciò che dicono - l'analisi del dirigente -. Quando tutti dicevano lo scorso anno che Conte sarebbe andato alla Juventus, lui mi disse che non ci sarebbe mai andato, eppure quella montatura è durata mesi e mesi. Adesso c’è la storia della Nazionale, ma come può essere possibile se non esiste ancora il presidente della Federazione?