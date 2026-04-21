Foggia, mano pesante del Giudice Sportivo dopo l'invasione dei tifosi
A un passo dal baratro della Serie D, il Foggia deve fare i conti con la decisione del Giudice Sportivo dopo l'invasione di domenica da parte dei tifosi in casa del Monopoli. Alla società rossonera infatti, è stata inflitta una multa da 15mila euro oltre alla chiusura per quattro partite del proprio stadio, lo Zaccheria. In caso di raggiungimento dei play-out quindi (sarà determinante l'ultimo incrocio con la Salernitana), il Foggia potrebbe essere costretto ad affrontare una sfida a dir poco delicata senza il proprio pubblico.