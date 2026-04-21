Bologna, 2-3 settimane di stop per Bernardeschi

Sono ripresi stamattina sotto la pioggia gli allenamenti del Bologna nella settimana della sfida contro la Roma. Esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Benjamin Dominguez è rientrato in gruppo, differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga. Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane.