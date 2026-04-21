Figc: Marani ha incontrato Abete, nel pomeriggio tocca a Malagò

Proseguono gli incontri tra i potenziali candidati alla presidenza della Federcalcio e le componenti Figc, ed è appena terminato quello tra Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega Dilettanti, e Matteo Marani, n.1 della Lega Pro. In un'ora e mezzo di colloquio, nella sede della Lnd, Marani ed Abete si sono confrontati sui temi generali del calcio italiano e della crisi conseguente alla terza consecutiva assenza dal Mondiale della nazionale. Nel primo pomeriggio, Marani incontrerà anche Giovanni Malagò, che è stato indicato come candidato alla presidenza dalla Lega di Serie A.