Coppa Italia, il ritorno delle semifinali Inter-Como e Atalanta-Lazio in diretta esclusiva su Mediaset
Le semifinali di Coppa Italia tornano su Mediaset. Martedì 21 aprile Inter-Como (Canale 5) e mercoledì 22 aprile Atalanta-Lazio (Italia 1). Scopri telecronisti e streaming.
l grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.
Martedì 21 e mercoledì 22 aprile torna la competizione nazionale con il ritorno delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.
Martedì 21 aprile, su Canale 5, in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena “Inter-Como”. L’andata è terminata 0-0. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Mercoledì 22 aprile, su Italia 1, in diretta dalle ore 21.00, dalla New Balance Arena di Bergamo sarà invece la volta di “Atalanta-Lazio”. L’andata è terminata 2-2. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.30, sarà visibile in diretta su Italia 1, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e Italia 1, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:
MARTEDÌ 21 APRILE
Inter-Como, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5
Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Inviato: Angiolo Radice
A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari.
MERCOLEDÌ 22 APRILE
Atalanta-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Inviata: Monica Vanali
A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Emidio Morganti.