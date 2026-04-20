Coppa Italia

Atalanta-Lazio Coppa Italia: precedenti, statistiche e numeri

Palladino e Sarri si giocano l'accesso alla finalissima del 13 maggio a Roma: tutto sulla sfida tra bergamaschi e biancocelesti

20 Apr 2026 - 12:42
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I precedenti in casa dell'Atalanta

La Lazio è la vittima preferita dell'Atalanta: 161 i gol rifilati dai nerazzurri ai biancocelesti in 134 partite considerando tutte le competizioni. Le due formazioni si affrontano dunque per la 135ª volta, per un bilancio di 42 vittorie dei bergamaschi, 40 dei capitolini e 52 pareggi.
Sono 12 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia: il risultato più frequente è il pareggio (cinque volte, tra cui il 2-2 nel match d'andata); completano il quadro quattro vittorie dei biancocelesti e tre della Dea. Grande equilibrio invece nelle ultime 13 sfide considerando tutte le competizioni tra Atalanta e Lazio: quattro vittorie per parte e cinque pareggi, con 18 gol per i nerazzurri e 17 per i biancocelesti.
Atalanta e Lazio non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila nelle ultime 10 sfide ufficiali, in cui ognuna delle due ha raccolto tre vittorie a testa (4N) mantenendo quattro volte la porta inviolata nel periodo. La Lazio ha segnato una media di 2.2 reti negli ultimi cinque match di Coppa Italia contro l’Atalanta (11 gol in totale): quasi il quadruplo della media registrata in tutte le precedenti sette sfide nel torneo contro i bergamaschi (0.6, quattro centri nel parziale). 

I precedenti in casa dell'Atalanta

  • L'Atalanta è imbattuta nelle sei gare casalinghe contro la Lazio in Coppa Italia (3V, 3N), vincendo le due più recenti: contro nessuna squadra la Dea ha disputato più match interni senza mai perdere nel torneo (sei anche contro Cagliari e Cremonese).
  • Dopo tre sconfitte consecutive, la Lazio è rimasta imbattuta in cinque (3V, 2N) delle ultime sei trasferte contro l’Atalanta in tutte le competizioni e in tre di queste ha tenuto la porta inviolata, comprese le ultime due in ordine di tempo (entrambe in Serie A). 

Stato di forma

  • L'Atalanta potrebbe ottenere il pass per la 7ª finale di Coppa Italia nella sua storia. In questo caso sarebbe la quarta per la Dea nelle ultime otto edizioni del torneo (2018/19, 2020/21 e 2023/24), dopo che ci era riuscita tre volte nelle sue prime 67 partecipazioni alla competizione (1962/63, 1986/87 e 1995/96).
  • Dopo il 2-2 nel match d'andata contro la Lazio, l'Atalanta potrebbe pareggiare due gare consecutive in Coppa Italia per la prima volta dal novembre 2001: entrambe contro il Bologna negli ottavi di finale di quel torneo (2-2 all'andata in trasferta e 0-0 in casa), a passare il turno fu poi la Dea grazie alla regola delle reti fuori casa.
  • L’Atalanta ha vinto solo due delle ultime 10 partite disputate tra tutte le competizioni (4N, 4P), dopo aver registrato cinque successi nelle precedenti sei. I soli due successi nerazzurri nel parziale sono arrivati nelle uniche due partite in cui la Dea è riuscita a tenere la porta inviolata (1-0 contro l’Hellas Verona e 3-0 contro il Lecce).
  • Considerando tutte le competizioni, l’Atalanta ha perso l’ultima partita casalinga disputata (0-1 contro la Juventus in Serie A) e potrebbe quindi subite due ko di fila tra tutte le competizioni per la prima volta nel 2025/26, l’ultima volta infatti è capitato tra marzo e aprile 2025 contro Inter (0-2) e proprio Lazio (0-1) in Serie A.
  • La Lazio potrebbe raggiungere la finale di Coppa Italia per l'11ª volta nella sua storia, la prima a partire dal 2018/19, in cui vinse il trofeo proprio contro l'Atalanta (2-0 con Simone Inzaghi allenatore con gol di Milinkovic-Savic e Correa).
  • Dopo l'1-1 contro il Bologna e il 2-2 contro l'Atalanta, la Lazio potrebbe pareggiare tre partite di fila in Coppa Italia solo per la terza volta nella sua storia, dopo il periodo tra agosto-settembre 1985 e quello tra settembre-dicembre 1979.
  • La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei gare giocate tra tutte le competizioni (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva conquistati nei precedenti 18 match ufficiali (9N, 5P).
  • La Lazio ha perso l’ultima semifinale in trasferta in Coppa Italia: 2-0 contro la Juventus nell’aprile 2024 – in generale, solo una volta i biancocelesti hanno perso almeno due semifinali fuori casa di fila nella competizione: le prime tre in assoluto tra il 1941 e il 1995. 

Statistiche generali

  • Dagli ottavi di finale di Coppa Italia, l'Atalanta è sia la squadra che ha segnato più gol (nove in tre match), sia quella con la miglior percentuale realizzativa (23%) in questa edizione del torneo.
  • A partire dagli ottavi di finale, Atalanta e Lazio sono le due squadre che hanno permesso di giocare più palloni nella propria area agli avversari: 65 i bergamaschi e 54 i capitolini.
  • Atalanta e Lazio sono anche le due squadre che, sempre a partire dagli ottavi di finale di questa Coppa Italia, hanno subito più tiri totali, rispettivamente 23 e 32; di contro gli orobici sono però quelli con più conclusioni tentate (40, almeno otto in più rispetto a qualsiasi altra formazione nel periodo).
  • Soltanto uno degli ultimi 13 gol messi a segno dalla Lazio in Coppa Italia è arrivato in una gara esterna: quello di Tijjani Noslin, lo scorso febbraio, contro il Bologna.
  • Tutte le quattro reti segnate dalla Lazio in questa Coppa Italia sono state realizzate nei secondi tempi di gioco, da dentro l’area di rigore e da quattro giocatori differenti: Mattia Zaccagni, Tijjani Noslin, Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia.
  • Allargando il discorso, solo l’Atalanta, avversario di giornata, ha trovato la rete con più giocatori diversi (sette) rispetto alla Lazio (quattro, al pari di Como e Inter) dagli ottavi di finale in poi di questa Coppa Italia.
  • La Lazio è la squadra di Serie A che ha completato il minor numero di cross su azione da inizio agosto 2025 tra tutte le competizioni (55); dall’altra parte, invece, l’Atalanta (163) è terza in questa particolare classifica, dietro a Bologna (202) e Inter (196).
  • L’Atalanta è la squadra che ha recuperato più possessi (2054) da inizio agosto 2025 tra i club di Serie A tra tutte le competizioni; dall’altra parte, la Lazio è la formazione del massimo campionato italiano che ha effettuato meno contrasti (463). 

Focus giocatori

  • Mario Pasalic ha segnato in tutte le sue ultime tre presenze di Coppa Italia; l'ultimo giocatore che ha trovato la rete in quattro gare consecutive nel torneo è stato Albert Gudmundsson (quattro con il Genoa tra agosto 2022 e novembre 2023).
  • Nell’anno solare 2026, solo Weston McKennie (11) ha preso parte a più gol di Mario Pasalic (nove – 6G+3A – al pari di Martin Baturina) tra i centrocampisti della Serie A tra tutte le competizioni.
  • Gianluca Scamacca (12 reti) è il miglior marcatore dell’Atalanta tra tutte le competizioni in questa stagione e in generale è uno dei soli due italiani ad aver realizzato più di 10 gol nel 2025/26 all comps, assieme a Riccardo Orsolini (entrambi 12).
  • Nel 2026, Nikola Krstovic è uno dei soli tre attaccanti di Serie A ad aver raggiunto la doppia cifra di partecipazioni al gol in tutte le competizioni: 11 per il montenegrino (9G+2A) - assieme a Donyell Malen (11) e Marcus Thuram (12). Inoltre, nell’anno solare 2026, Nikola Krstovic è l’attaccante di Serie A con più conclusioni effettuate tra tutte le competizioni: 65, delle quali ben 25 nello specchio (quest’ultimo è un record condiviso con Kenan Yildiz).
  • Il primo gol in carriera in tutte le competizioni di Giacomo Raspadori è stato segnato proprio contro la Lazio, in Serie A, l’11 luglio 2020, con il Sassuolo; contro i biancocelesti ha preso parte a quattro reti (3G+1A) nel massimo torneo: meno solo che contro il Genoa (cinque) - quattro anche contro Juventus e Milan.
  • La prima marcatura multipla in Serie A di Charles De Ketelaere è arrivata proprio contro la Lazio: doppietta il 4 febbraio 2024, con l’Atalanta. Da quando è in nerazzurro (dal 2023/24), il belga è l’unico giocatore del massimo campionato italiano a contare almeno 30 gol e almeno 30 assist in tutte le competizioni (32G+30A).
  • L’ultima rete in tutte le competizioni di Éderson è stata realizzata contro la Lazio, in Serie A, lo scorso 14 febbraio; il brasiliano ha realizzato gli ultimi sei gol (considerando tutte le competizioni) in trasferta e non va a segno in un match casalingo dal 5 ottobre 2024, in Serie A, contro il Genoa.
  • Il primo dei due gol firmati da Sead Kolasinac con l’Atalanta in 101 partite in tutte le competizioni è arrivato contro la Lazio, in Serie A l’8 ottobre 2023.
  • Marco Carnesecchi ha evitato di subire 8.2 gol da inizio agosto tra tutte le competizioni (48 reti subite, esclusi autogol, a fronte delle 56.2 che avrebbe dovuto incassare secondo il modello degli Expected Goals nello specchio subiti): meglio ha fatto solo Mike Maignan (10.3) tra i portieri di Serie A in gare ufficiali nel periodo.
  • Edoardo Motta (81%) e Marco Carnesecchi (77%) sono i due portieri con la più alta percentuale di parate in questa stagione di Serie A (minimo cinque presenze).
  • Con il gol contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, Matteo Cancellieri è salito a quota quattro gol tra tutte le competizioni nel 2025/26 e non ha mai fatto meglio in carriera in una singola stagione (quattro anche nel 2023/24). Inoltre, il classe 2002 potrebbe andare a segno per due match di fila solo per la seconda volta in carriera (la prima tra settembre e ottobre 2025 contro Genoa e Torino).
  • Gustav Isaksen conta un gol contro l’Atalanta in Serie A, nell’aprile 2025. Dal suo arrivo alla Lazio (2023/24), il danese è uno dei quattro giocatori della Lazio ad avere preso parte a più di 20 gol (21, 13G+8A) in tutte le competizioni, con Pedro (26), Mattia Zaccagni (31) e Valentín Castellanos (33).
  • Da quando veste biancoceleste (lo scorso 11 gennaio), Kenneth Taylor è il giocatore della Lazio che ha preso parte attiva a più gol tra tutte le competizioni: cinque, frutto di tre reti e due assist, tra cui una doppietta in trasferta contro il Bologna il 22 marzo.
  • Quando gioca in Coppa Italia, Tijjani Noslin si esalta; l'attaccante olandese ha infatti una media di un gol ogni 53 minuti nel torneo con la maglia della Lazio (quattro reti in cinque match) mentre ha una media di un gol ogni 320' con i biancocelesti in Serie A (cinque reti in 54 gare). Da quando è arrivato alla Lazio (dal 2024/25), nessun giocatore ha siglato più reti in Coppa Italia rispetto a Tijjani Noslin: quattro, al pari di Tammy Abraham, Santiago Castro e Roberto Piccoli.
  • Entrambe le reti segnate da Mattia Zaccagni in Serie A contro l’Atalanta sono arrivate alla New Balance Arena: nel novembre 2020 con l’Hellas Verona e nell’ottobre 2022, con la Lazio.
  • L’Atalanta è l’unica squadra contro cui Fisayo Dele-Bashiru ha segnato più di un gol con la maglia della Lazio tra tutte le competizioni (entrambi in gare casalinghe); l’ultima rete in trasferta del nigeraniano tra tutte le competizioni risale al 12 dicembre 2024, contro l’Ajax in Europa League.
  • Daniel Maldini ha giocato nell’Atalanta, tra marzo 2025 e gennaio 2026, per un totale di 19 partite e tre gol in Serie A. Contro i bergamaschi, l’attaccante conta un gol nel torneo nell’aprile 2024, col Monza; inoltre, dagli ottavi in avanti di Coppa Italia, solo Nikola Vlasic ha mandato al tiro più volte (sette) i compagni di squadra rispetto a lui (sei, come Henrikh Mkhitaryan) nella competizione.
  • La prima gara esterna in cui Boulaye Dia ha sia segnato che fornito assist in Serie A è stata contro l’Atalanta, nel gennaio 2023, con la Salernitana; quella resta anche la sconfitta più pesante subita dall’attaccante nel massimo torneo (8-2 il finale alla New Balance Arena).
  • Dopo avere preso parte a due gol (un centro, un assist) nei primi tre incroci contro l’Atalanta tra tutte le competizioni, Pedro non ha più preso parte attiva ad alcuna marcatura nelle successive quattro contro la Dea. Inoltre, l’attaccante spagnolo ha segnato gli ultimi due gol con la Lazio giocando da titolare dopo avere realizzato i precedenti otto da subentrato.
  • Danilo Cataldi – un gol contro l’Atalanta in Serie A nell’agosto 2016 in trasferta – vanta sei partecipazioni al gol nel 2025/26 (3G+3A) tra tutte le competizioni e non ha mai fatto meglio in una stagione (sei anche nel 2015/16 sempre con la Lazio).
  • L’Atalanta è la squadra che Adam Marusic ha affrontato più volte in tutte le competizioni da quando è alla Lazio: 19; contro i bergamaschi, il montenegrino conta un gol (gennaio 2021) e un assist (ottobre 2022), entrambi in Serie A e alla New Balance Arena.
  • Toma Basic è stato coinvolto in quattro reti tra tutte le competizioni 2025/26 con la maglia della Lazio (2G+2A) e potrebbe eguagliare il proprio record di partecipazioni al gol con la maglia di un club dei maggiori cinque campionati europei (cinque sia nel 2019/20 che nel 2020/21, con il Bordeaux). 

Gli allenatori

  • Dopo avere perso i primi due incroci in assoluto (entrambi in Serie A) da allenatore contro Maurizio Sarri, Raffaele Palladino è rimasto imbattuto nei tre successivi in tutte le competizioni: un successo e due pareggi, compreso quello nella semifinale di andata. C
  • Contro la Lazio, invece, dopo le prime due sconfitte quando alla guida c’era Maurizio Sarri, nella stagione 2022/23 di Serie A, Raffaele Palladino è rimasto imbattuto nelle successive sei in tutte le competizioni, per un bilancio di tre vittorie e tre pareggi nel periodo.
  • Maurizio Sarri non vince da quattro match contro l’Atalanta in tutte le competizioni, con due pareggi e due sconfitte nel parziale; l’ultimo successo dell’attuale tecnico della Lazio contro i bergamaschi risale all’8 ottobre 2023: 3-2 in Serie A all’Olimpico.

Atalanta, la spinta dei tifosi all'allenamento aperto: "Noi vogliamo la Coppa Italia!"

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