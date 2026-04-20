Atalanta-Lazio Coppa Italia: precedenti, statistiche e numeri

La Lazio è la vittima preferita dell'Atalanta: 161 i gol rifilati dai nerazzurri ai biancocelesti in 134 partite considerando tutte le competizioni. Le due formazioni si affrontano dunque per la 135ª volta, per un bilancio di 42 vittorie dei bergamaschi, 40 dei capitolini e 52 pareggi.

Sono 12 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia: il risultato più frequente è il pareggio (cinque volte, tra cui il 2-2 nel match d'andata); completano il quadro quattro vittorie dei biancocelesti e tre della Dea. Grande equilibrio invece nelle ultime 13 sfide considerando tutte le competizioni tra Atalanta e Lazio: quattro vittorie per parte e cinque pareggi, con 18 gol per i nerazzurri e 17 per i biancocelesti.

Atalanta e Lazio non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila nelle ultime 10 sfide ufficiali, in cui ognuna delle due ha raccolto tre vittorie a testa (4N) mantenendo quattro volte la porta inviolata nel periodo. La Lazio ha segnato una media di 2.2 reti negli ultimi cinque match di Coppa Italia contro l’Atalanta (11 gol in totale): quasi il quadruplo della media registrata in tutte le precedenti sette sfide nel torneo contro i bergamaschi (0.6, quattro centri nel parziale).



I precedenti in casa dell'Atalanta