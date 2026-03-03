L'Arsenal su Pio Esposito, Marotta fa chiarezza: "Un nostro tesoro, l'Inter non vuole venderlo"
l presidente dell'Inter, prima della semifinale di andata di Coppa Italia con il Como, parla delle voci che vorrebbero un interesse dell'Arsenal per Pio Esposito.
Prima dell'andata della semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ha parlato così: "Sconfitta col Bodo?Abbiamo voltato pagina. Certamente c'è rammarico, ma è servita come esperienza. Giocare su diverse competizioni significa affrontare insidie e difficoltà: non si può vincere tutto. Nico Paz? Sicuramente un giocatore interessante, di talento, ma mi pare che il Real Madid abbia una clausola di recompra. Arsenal su Pio? Non è vero, la nostra società non vuole vendere, non facciamo player trading. Pio Esposito è un nostro tesoro. Poi nel futuro tutto può succedere ma è un futuro molto lontano. Derby decisivo? No, ci sono ancora tante partite e tanti punti a disposizione. Sicuramente sarà importante. Ma ci sono ancora tantissime giornate da disputare".