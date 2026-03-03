ESCLUSIVA

L'Arsenal su Pio Esposito, Marotta fa chiarezza: "Un nostro tesoro, l'Inter non vuole venderlo"

l presidente dell'Inter, prima della semifinale di andata di Coppa Italia con il Como, parla delle voci che vorrebbero un interesse dell'Arsenal per Pio Esposito.

03 Mar 2026 - 20:59
02:25 
videovideo

Prima dell'andata della semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ha parlato così: "Sconfitta col Bodo?Abbiamo voltato pagina. Certamente c'è rammarico, ma è servita come esperienza. Giocare su diverse competizioni significa affrontare insidie e difficoltà: non si può vincere tutto. Nico Paz? Sicuramente un giocatore interessante, di talento, ma mi pare che il Real Madid abbia una clausola di recompra. Arsenal su Pio? Non è vero, la nostra società non vuole vendere, non facciamo player trading. Pio Esposito è un nostro tesoro. Poi nel futuro tutto può succedere ma è un futuro molto lontano. Derby decisivo? No, ci sono ancora tante partite e tanti punti a disposizione. Sicuramente sarà importante. Ma ci sono ancora tantissime giornate da disputare". 

marotta
inter
francesco pio esposito
arsenal
mercato inter
nico paz
derby milano

Ultimi video

05:41
Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

02:25
DICH INTEGRALE MAROTTA PRE COMO PER INFINTY 3/3 DICH

Pio, Nico Paz e la Champions: la verità di Marotta

02:25
Pio Esposito all'Arsenal, Marotta fa chiarezza

L'Arsenal su Pio Esposito, Marotta fa chiarezza: "Un nostro tesoro, l'Inter non vuole venderlo"

00:39
Ludi: "Crediamo di poterle vincere tutte"

Ludi: "Crediamo di poterle vincere tutte"

00:59
DICH PALLADINO PER SITO 3/3 DICH

Atalanta, Palladino: "Coppa Italia strada più veloce per l'Europa: ci teniamo molto"

04:17
Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

Sarri: "Qui con orgoglio, mettiamolo in campo"

03:04
Zacagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

Zaccagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

03:58
Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

00:23
Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

01:10
13 DICH FABREGAS PER TG 3/3 DICH

Fabregas carica: "Voglio una bolgia, come la Bombonera"

02:14
SRV RULLO INTER: ZIELINSKI L'UOMO IN PIU (CON ITW) 2/3 (MUSICATO) OK

Inter, esclusiva Zielinski: "Tutto per il 'doblete'. E il derby..."

00:24
Le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia

07:25
Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

02:52
Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

09:37
Sarri: "Questo è un grande gruppo"

Sarri: "Questo è un grande gruppo"

05:41
Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

I più visti di Coppa Italia

Zacagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

Zaccagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

13 DICH FABREGAS PER TG 3/3 DICH

Fabregas carica: "Voglio una bolgia, come la Bombonera"

Il derby vita o morte? Per altri, non per l'Inter. E Chivu si gioca prima (anche) la Coppa Italia...

Il Como e quella semifinale di Coppa Italia: il rigore, l'arbitro e la monetina. Correva l'anno 1986

Le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia

Il Como sogna un'altra impresa, l'Inter insegue il doblete: tutto su Mediaset