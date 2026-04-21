La confessione shock dell'ex Borussia Subotic: "Spesi 4 milioni per volontariato, i risparmi stanno finendo"

21 Apr 2026 - 12:55
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"Presto i miei risparmi finiranno. Faccio volontariato e ho già versato quasi quattro milioni di euro di tasca mia". Questa la confessione dell'ex difensore del Borussia Dortmund, Neven Subotic, a Die Welt

Da una vita da copertina al lavoro per le persone in difficoltà, fino alla crisi economica. Il tedesco nato nell'ex Jugoslavia e poi cresciuto negli Stati Uniti ha vissuto tante vite: "Prima possedevo una casa enorme con l'idromassaggio, guidavo macchine sportive e vivevo al limite, senza riflettere sulle mie azioni. Poi nel 2010 c'è stata una presa di coscienza e poco dopo è nata l'associazione".

Ovvero Well:fair: "Siamo riusciti a portare acqua sicura e servizi sanitari adeguati a 439mila individui nella zona orientrale dell'Africa. Siamo partiti con appena 76mila euro di entrare nel primo anno, oggi sfioriamo i 5 milioni". Anche grazie al contributo di Subotic, ora vicino alla crisi: "Non ho mai percepito ingaggi faraonici, ecco perché il supporto economico delle aziende oggi è diventato vitale per coprire i costi e far sopravvivere la missione".

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