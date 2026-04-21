La confessione shock dell'ex Borussia Subotic: "Spesi 4 milioni per volontariato, i risparmi stanno finendo"

Ovvero Well:fair: "Siamo riusciti a portare acqua sicura e servizi sanitari adeguati a 439mila individui nella zona orientrale dell'Africa. Siamo partiti con appena 76mila euro di entrare nel primo anno, oggi sfioriamo i 5 milioni". Anche grazie al contributo di Subotic, ora vicino alla crisi: "Non ho mai percepito ingaggi faraonici, ecco perché il supporto economico delle aziende oggi è diventato vitale per coprire i costi e far sopravvivere la missione".