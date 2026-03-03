Pio, Nico Paz e la Champions: la verità di Marotta

Prima dell'andata della semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ha parlato così: "Sconfitta col Bodo?Abbiamo voltato pagina. Certamente c'è rammarico, ma è servita come esperienza. Giocare su diverse competizioni significa affrontare insidie e difficoltà: non si può vincere tutto. Nico Paz? Sicuramente un giocatore interessante, di talento, ma mi pare che il Real Madid abbia una clausola di recompra. Arsenal su Pio? Non è vero, la nostra società non vuole vendere, non facciamo player trading. Pio Esposito è un nostro tesoro. Poi nel futuro tutto può succedere ma è un futuro molto lontano. Derby decisivo? No, ci sono ancora tante partite e tanti punti a disposizione. Sicuramente sarà importante. Ma ci sono ancora tantissime giornate da disputare".