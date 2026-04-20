Inter, la missione 'doblete' è partita: le scelte di Chivu per la Coppa. A partire da Bonny

Missione doblete per l'Inter. Il conto alla rovescia per il 21° scudetto è iniziato ma prima del primo match point per il titolo c'è da conquistare la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio all'Olimpico. Appuntamento martedì sera (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) con il ritorno della semifinale contro il Como dopo lo 0-0 dell'andata al Sinigaglia.



Chivu farà un po' di turnover, a partire dal posto tra i pali, dove verrà confermato Josep Martinez, portiere di Coppa ma schierato titolare venerdì sera in campionato a San Siro contro il Cagliari. In difesa riecco Bisseck, che ha recuperato dal lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, con al centro il possibile inserimento di Acerbi e Carlo Augusto a destra. Bastoni, già assente contro il Cagliari, anche nella giornata di domenica ha lavorato a parte dopo il problema alla tibia che si trascina dal derby e dovrebbe restare ancora fuori. In mezzo al campo Zielinski è candidato a prendere il posto di Mkhitaryan nell'undici titolare insieme a Barella e Calhanoglu, con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. In attacco potrebbe essere l'ora di Bonny al fianco di Marcus Thuram: l'ultima dal 1' dell'ex Parma risale all'8 marzo nel derby di ritorno contro il Milan. Ancora out Lautaro Martinez dopo la doppietta contro la Roma a Pasqua. Il ritorno del capitano nerazzurro era previsto per la trasferta di domenica alle 18 a Torino contro i granata ma potrebbe slittare a domenica 3 maggio per la gara casalinga contro il Parma.