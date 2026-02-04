Inter e Torino si giocano un posto in semifinale: l'ultima dei granata 32 anni fa

Inter 2026-27, le prime anticipazioni sulle maglie: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball
Questa sera la Coppa Italia conoscerà la sua prima semifinalista. Inter e Torino si affronteranno nel primo quarto di finale e lo faranno nella cornice dell'U-Power Stadium di Monza per via della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in programma a San Siro tra due giorni.
Sarà una partita importantissima per entrambe le squadre. Da un lato, i nerazzurri proveranno a centrare la seconda semifinale consecutiva, dall'altro i granata dovranno sfatare un vero e proprio tabù, visto che non raggiungono il penultimo atto della Coppa Italia da ben 32 anni.
Per quanto riguarda le scelte di formazione, Cristian Chivu dovrebbe optare per il turnover con almeno cinque-sei cambi rispetto alla gara contro la Cremonese in campionato. Tra i pali, turno di riposo per Sommer che lascerà spazio a Josep Martinez mentre in difesa potrebbe tornare titolare De Vrij. Sulla sinistra ci sarà Carlos Augusto, recuperato dopo l'affaticamento muscolare, e sulla destra Diouf al posto di Luis Henrique. A centrocampo occhio alla possibile sorpresa Leonardo Bovo dell'Under 23. Davanti, invece, ci sarà la coppia Pio Esposito-Bonny.
La probabile formazione dell'Inter: Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Sucic, Bovo, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny
Lato Torino, Marco Baroni potrebbe far giocare i nuovi acquisti. Marianucci ha già esordito con il Lecce ma potrebbe essere confermato in difesa con Tameze e Coco. In mezzo al campo si potrebbe vedere dal primo minuto Prati, con Ilkhan regista e Vlasic mezz'ala. A sinistra dovrebbe esserci Obrador, mentre a destra Pedersen sembra favorito nel ballottaggio con Lazaro. In attacco non ci sarà Simeone: Adams sarà dunque affiancato da uno tra Zapata e Nije.
La probaile formazione del Torino: Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Nije
Occhio ai precedenti. Inter e Torino tornano ad affrontarsi in una partita al di fuori della Serie A per la prima volta dopo 35 anni, ovvero dagli ottavi di finale di Coppa Italia del 23 gennaio 1991. Allenati da Emiliano Mondonico, i granata eliminarono i nerazzurri di Giovanni Trapattoni grazie al successo casalingo per 1-0 al ritorno dopo aver perso 2-1 l'andata in trasferta.
Il match sarà visibile in esclusiva su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it alle ore 21 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.
