Coppa Italia

Inter e Torino si giocano un posto in semifinale: l'ultima dei granata 32 anni fa

La vincente della sfida di questa sera affronterà una tra Napoli e Como

04 Feb 2026 - 07:45
videovideo

Questa sera la Coppa Italia conoscerà la sua prima semifinalista. Inter e Torino si affronteranno nel primo quarto di finale e lo faranno nella cornice dell'U-Power Stadium di Monza per via della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in programma a San Siro tra due giorni. 

Sarà una partita importantissima per entrambe le squadre. Da un lato, i nerazzurri proveranno a centrare la seconda semifinale consecutiva, dall'altro i granata dovranno sfatare un vero e proprio tabù, visto che non raggiungono il penultimo atto della Coppa Italia da ben 32 anni

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Cristian Chivu dovrebbe optare per il turnover con almeno cinque-sei cambi rispetto alla gara contro la Cremonese in campionato. Tra i pali, turno di riposo per Sommer che lascerà spazio a Josep Martinez mentre in difesa potrebbe tornare titolare De Vrij. Sulla sinistra ci sarà Carlos Augusto, recuperato dopo l'affaticamento muscolare, e sulla destra Diouf al posto di Luis Henrique.  A centrocampo occhio alla possibile sorpresa Leonardo Bovo dell'Under 23. Davanti, invece, ci sarà la coppia Pio Esposito-Bonny

La probabile formazione dell'Inter: Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Sucic, Bovo, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny

Leggi anche

Petardo Audero: ai tifosi dell'Inter trasferte vietate fino a 23 marzo. Ma il derby è salvo

Lato Torino, Marco Baroni potrebbe far giocare i nuovi acquisti. Marianucci ha già esordito con il Lecce ma potrebbe essere confermato in difesa con Tameze e Coco. In mezzo al campo si potrebbe vedere dal primo minuto Prati, con Ilkhan regista e Vlasic mezz'ala. A sinistra dovrebbe esserci Obrador, mentre a destra Pedersen sembra favorito nel ballottaggio con Lazaro. In attacco non ci sarà Simeone: Adams sarà dunque affiancato da uno tra Zapata e Nije

La probaile formazione del Torino: Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Nije

Occhio ai precedenti. Inter e Torino tornano ad affrontarsi in una partita al di fuori della Serie A per la prima volta dopo 35 anni, ovvero dagli ottavi di finale di Coppa Italia del 23 gennaio 1991. Allenati da Emiliano Mondonico, i granata eliminarono i nerazzurri di Giovanni Trapattoni grazie al successo casalingo per 1-0 al ritorno dopo aver perso 2-1 l'andata in trasferta.

Il match sarà visibile in esclusiva su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it alle ore 21 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inter 2026-27, le prime anticipazioni sulle maglie: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball

1 di 7
© Footy Headlines
© Footy Headlines
© Footy Headlines

© Footy Headlines

© Footy Headlines

inter-torino
quarti di finale coppa italia
chivu
marco baroni

Ultimi video

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

00:20
Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:28
I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

01:44
SRV RULLO VIGILIA FIORENTINA-COMO COPPA ITALIA 26/01 SRV

Coppa Italia, la vigilia di Fiorentina-Como: chi vince sfida il Napoli

02:40
Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

07:11
Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

06:00
Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

01:46
Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"

Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"

06:16
GASPERINI PRE TORINO parte 1 12/1 DICH

Gasperini: "Contenti del percorso fatto. Il gruppo si è compattato nelle difficoltà"

01:47
Coppa Italia, parla Gasp

Gasp: "La Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tantissimo"

00:51
CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

05:24
Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

12:31
Italiano: "Gol vittoria meritato"

Italiano: "Gol vittoria meritato"

04:42
Cuesta: "Prestazione ottima"

Cuesta: "Prestazione ottima"

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

I più visti di Coppa Italia

Coppa Italia, al via i quarti di finale con Inter-Torino e Atalanta-Juve: la programmazione

Chivu cambia metà Inter contro il Toro: da Martinez tra i pali alla possibile sorpresa a centrocampo

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

Coppa Italia, chiusi gli ottavi di finale: il programma dei quarti

Coppa Italia, appuntamento a settembre con i sedicesimi di finale: il tabellone

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:22
Il Fifa Museum accoglie un numero record di 430.000 visitatori nel mondo nel 2025
10:16
Kings League: annunciati 63 milioni di dollari di investimento
09:12
Milan, Cissè no limits: "Mi ispiro a Messi, mi rivedo in Pogba e punto Yamal"
23:23
Bologna, Italiano: "Ogni svarione ci costa caro, non riusciamo a mettere insieme due partite fatte bene"
23:20
Copa del Rey, il Barcellona soffre ma è in semifinale: la favola Albacete battuta 2-1