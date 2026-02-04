Inter e Torino si giocano un posto in semifinale: l'ultima dei granata 32 anni fa

Lato Torino, Marco Baroni potrebbe far giocare i nuovi acquisti. Marianucci ha già esordito con il Lecce ma potrebbe essere confermato in difesa con Tameze e Coco. In mezzo al campo si potrebbe vedere dal primo minuto Prati, con Ilkhan regista e Vlasic mezz'ala. A sinistra dovrebbe esserci Obrador, mentre a destra Pedersen sembra favorito nel ballottaggio con Lazaro. In attacco non ci sarà Simeone: Adams sarà dunque affiancato da uno tra Zapata e Nije.