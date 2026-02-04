Inter, Marotta: "Atto di Cremona contrario ai valori dello sport. Mercato? Non c'era nulla da riparare..."

La partita con la Cremonese è già in archivio ma prima di voltare pagina il presidente dell'Inter Beppe Marotta ci tiene a condannare una volta di più il lancio del petardo esploso a pochi centimetri da Emila Audero: "L'atto di Cremona è un atto insulso, completamente contrario ai valori dello sport. Questi sono delinquenti e queste persone avranno condanne della magistratura e noi ci tuteleremo in sede giudiziaria. È una pagina che vogliamo archiviare perché i tifosi dell'Inter non sono di questa pasta".