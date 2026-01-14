Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
IL CALENDARIO

Coppa Italia 2026, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

Aprono i nerazzurri con il Torino, poi Juventus e Napoli. Chiude Bologna-Lazio 

14 Gen 2026 - 13:03
© sportmediaset

© sportmediaset

Sono state ufficializzate date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia. In attesa dell'ultimo ottavo di finale, quello tra Fiorentina e Como in programma martedì 27 gennaio alle 21, in diretta su Italia Uno e in streaming su SportMediaset, la Lega Serie A ha già ufficializzato i prossimi appuntamenti. Ad aprire il turno sarà la sfida tra Inter e Torino, in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 e che si giocherà all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di San Siro per via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 5, invece, sempre alle 21 è in programma la sfida tra Atalanta e Juventus

Leggi anche

Coppa Italia, il tabellone degli ottavi e gli incroci ai quarti

L'appuntamento con i quarti di finale proseguirà anche la settimana successiva con gli ultimi due appuntamenti. Martedì 10, alle 21, al Maradona il Napoli sfiderà la vincente di Fiorentina-Como. Il giorno seguente, mercoledì 11, il Bologna ospiterà al Dall'Ara la Lazio, che agli ottavi ha eliminato il Milan. Tutte le gare saranno in esclusiva su Mediaset e in streaming sul sito di SportMediaset. Tutte le sfide saranno giocate in gara secca: chi vince passa in semifinale. 

IL PROGRAMMA COMPLETO 

  • Inter-Torino (a Monza), mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21
  • Atalanta-Juventus, giovedì 5 febbraio 2026, ore 21
  • Napoli-Fiorentina/Como, martedì 10 febbraio 2026, ore 21
  • Bologna-Lazio, mercoledì 11 febbraio 2026, ore 21 
© sportmediaset

© sportmediaset

coppa italia
calendario
quarti di finale
quarti di finale coppa italia

Ultimi video

01:14
Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto, Roma-Torino 2-3

Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto: Roma-Torino 2-3

02:03
Le Pagelle di Roma-Torino

Le Pagelle di Roma-Torino

01:28
Cesari: "Esame superato per Bonacina"

Cesari: "Esame superato per Bonacina"

02:15
Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

02:27
Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

02:40
Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

07:11
Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

03:41
Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

04:08
Roma-Torino 2-3: gli highlights

Roma-Torino 2-3: gli highlights

00:55
Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

06:00
Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

07:13
Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

01:34
Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

01:44:17
Roma-Torino: partita integrale

Roma-Torino: partita integrale

03:39
Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

01:14
Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto, Roma-Torino 2-3

Ilkhan sigla il tris a tempo scaduto: Roma-Torino 2-3

I più visti di Coppa Italia

Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi e allora abbiamo desistito"

Coppa Italia, il tabellone degli ottavi e gli incroci ai quarti

Roma-Torino 2-3: gli highlights

Roma-Torino 2-3: gli highlights

Alla Roma non basta il baby Arena: Adams e Ilkhan portano il Torino ai quarti contro l'Inter

Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"

Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"

Il giovane Arena trova il pari e manda in delirio i giallorossi, Roma-Torino 2-2

Il giovane Arena trova il pari e manda in delirio i giallorossi: Roma-Torino 2-2

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:15
Milan, Allegri: "Il Como è sbarazzino, grande lavoro di Fabregas"
11:30
Inter, Diouf: "Molto fiero di indossare questa maglia"
09:44
Manchester United, Carrick nuovo allenatore fino al termine della stagione
23:37
Il trofeo del Mondiale per club esposto al FIFA Museum di Zurigo
22:30
Verona, ritorna Belghali dopo la Coppa d'Africa