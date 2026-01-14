Coppa Italia 2026, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

Sono state ufficializzate date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia. In attesa dell'ultimo ottavo di finale, quello tra Fiorentina e Como in programma martedì 27 gennaio alle 21, in diretta su Italia Uno e in streaming su SportMediaset, la Lega Serie A ha già ufficializzato i prossimi appuntamenti. Ad aprire il turno sarà la sfida tra Inter e Torino, in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 e che si giocherà all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di San Siro per via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 5, invece, sempre alle 21 è in programma la sfida tra Atalanta e Juventus.