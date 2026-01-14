Coppa Italia 2026, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

Aprono i nerazzurri con il Torino, poi Juventus e Napoli. Chiude Bologna-Lazio
Sono state ufficializzate date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia. In attesa dell'ultimo ottavo di finale, quello tra Fiorentina e Como in programma martedì 27 gennaio alle 21, in diretta su Italia Uno e in streaming su SportMediaset, la Lega Serie A ha già ufficializzato i prossimi appuntamenti. Ad aprire il turno sarà la sfida tra Inter e Torino, in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 e che si giocherà all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di San Siro per via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 5, invece, sempre alle 21 è in programma la sfida tra Atalanta e Juventus.
L'appuntamento con i quarti di finale proseguirà anche la settimana successiva con gli ultimi due appuntamenti. Martedì 10, alle 21, al Maradona il Napoli sfiderà la vincente di Fiorentina-Como. Il giorno seguente, mercoledì 11, il Bologna ospiterà al Dall'Ara la Lazio, che agli ottavi ha eliminato il Milan. Tutte le gare saranno in esclusiva su Mediaset e in streaming sul sito di SportMediaset. Tutte le sfide saranno giocate in gara secca: chi vince passa in semifinale.
IL PROGRAMMA COMPLETO
