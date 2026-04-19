Inter, doppietta da 30 milioni: scudetto e Coppa Italia per compensare il flop Champions

Il double non servirebbe soltanto come viatico dopo la cocente delusione del finale della passata stagione, ma sarebbe anche un toccasana per le casse nerazzurre. Il bilancio chiuso a giugno 2025, il primo in attivo della storia dell'Inter, ha beneficiato dello straordinaria cavalcata fino alla finale di Champions League: l'assegno staccato dalla Uefa a fine stagione sfondava i 130 milioni di euro. Quest'anno il percorso è stato molto diverso: l'eliminazione ai playoff contro il Bodo non solo ha lasciato grande amarezza in tutto l'ambiente ma ha anche causato un ammanco di circa 60 milioni rispetto all'anno scorso. I ricavi dei nerazzurri in questa campagna europea si fermeranno infatti intorno a quota 70 milioni.