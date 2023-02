Coppa Italia, Roma-Cremonese 1-2: Ballardini in semifinale

ROMA-CREMONESE 1-2

A decidere il match dell'Olimpico le reti di Dessers (rigore) e l'autogol di Celik: inutile il gol di Belotti nel finale, per i lombardi ora c'è la Fiorentina

La Cremonese batte 0-2 la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia, dove ad aprile incontrerà la Fiorentina. La squadra di Ballardini, che aveva già espugnato il "Maradona" di Napoli agli ottavi, esce trionfante anche dall'Olimpico, proseguendo il suo percorso da sogno. A sbloccare il match ci pensa Dessers su rigore (28'), causato da Rui Patricio ma propiziato da un clamoroso errore di Kumbulla. Mourinho rivoluziona la squadra nella ripresa, ma viene beffato dall'autogol di Celik al 49' e nonostante gli ingressi di Abraham e Dybala non riesce a raddrizzare una serata stortissima. Inutile la rete di Belotti al penultimo minuto di recupero.

LA PARTITA

Il tonfo della Roma è da ricondurre soprattutto a un primo tempo da incubo, in cui la squadra (anche per l'ampio turnover) appare totalmente smarrita e in confusione, collezionando errori e scelte sbagliate in sequenza. La Cremonese fa il suo, si difende bene, sfrutta al meglio gli episodi e ne approfitta per portarsi a casa un altro scalpo di lusso, dando lustro a una stagione che in campionato continua a essere dannatamente complicata.

Mourinho sceglie di rinunciare inzilamente a Dybala e Abraham, lanciando Belotti e Volpato dal 1'. Ballardini invece si affida al mattatore del Napoli, nonché ex di serata, Afena-Gyan per provare a impensierire la difesa giallorossa. I lombardi partono con un atteggiamento aggressivo e propositivo, ma la prima grande chance è per i padroni di casa: sulla splendida sventagliata di Cristante sbuca Tahirovic, che colpisce in spaccata ma trova il riflesso di un attento Sarr. La Roma gioca comunque a ritmi troppo blandi, fatica a entrare in area di rigore con pericolosità e poco dopo il 25' viene punita da un episodio: clamoroso errore nel controllo di Kumbulla che spalanca la strada a Dessers, il nigeriano viene abbattuto in area da Rui Patricio e il rigore (più giallo al portiere) è inevitabile. Sul dischetto si presenta lo stesso Dessers, che infila il pallone sotto la traversa e porta avanti i suoi. Dopo il gol il match si assesta: da un lato una Cremonese chiusa e ordinata, dall'altro una Roma lenta, confusa e senza idee, "abbandonata" anche da Mourinho, che lascia il campo infuriato cinque minuti prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa lo Special One si presenta con quattro cambi: entrano Dybala, Zalewski, Smalling e Matic, con il passaggio alla difesa a 4. Neanche il tempo di disporsi in campo e arriva però la mazzata, ancora una volta frutto di una serie di pasticci difensivi: Ibanez scivola e apre la strada all'affondo di Pickel, il cross non è irresistibile, ma la chiusura in scivolata di Celik è maldestra e sul tocco del turco il pallone rotola alle spalle di Rui Patricio per l'incredibile 0-2. Mourinho tenta il tutto per tutto inserendo anche Abraham e con tutto l'arsenale offensivo in campo la squadra si scuote, costruendo qualche buona occasione tra cui una splendida rovesciata di Pellegrini su cui è altrettanto splendida la risposta di Sarr. Un'altra chance clamorosa capita al 71' sul destro di Smalling, dopo una grande sponda di Belotti, ma l'inglese strozza troppo e sfiora solamente il palo. Il legno opposto, invece, lo colpisce in pieno Abraham pochi minuti dopo, anche se l'assistente lo aveva pizzicato in fuorigioco (molto dubbio). L'orgoglio dei padroni di casa va un po' spegnendosi nel finale, quando anzi è la Cremonese ad avere un paio di ghiotte occasioni per lo 0-3 in contropiede (prima con Ghiglione, poi con Okereke). Al 94' Belotti piazza la zampata che accorcia le distanze, ma un minuto dopo arriva il triplice fischio: Pellegrini e compagni chiudono la serata con le scuse sotto la Sud.

LE PAGELLE

Kumbulla 4,5 - Primo tempo disastroso per tutta la squadra, ma è il suo errore macroscopico a spianare la strada al gol di Dessers.

Tahirovic 5 - Qualche sganciamento offensivo interessante, ma pochissima sostanza in mezzo al campo, sia in fase d'impostazione, sia in fase di copertura.

Belotti 6,5 - Primo tempo difficile, a cui però fa seguito una ripresa di alto livello, in cui si carica la squadra sulle spalle, lotta, lavora per i compagni e sigla anche un gran gol, seppure inutile ai fini del risultato.

Dessers 6,5 - Si procura e calcia alla perfezione il rigore dello 0-1. L'esultanza sotto la curva giallorossa gli costa il cartellino e spinge Ballardini a tenerlo in panchina nella ripresa.

Sarr 6,5 - Non giocava dal secondo turno di Coppa Italia contro il Modena (era il 20 ottobre), ma si fa trovare pronto con qualche grande parata e un'ottima sicurezza anche in uscita dai pali.

Meite 6,5 - Prova di grande sostanza in cui, specialmente nel primo tempo, riesce a fare la differenza sul piano fisico contro un centrocampo giallorosso un po' troppo leggero.

IL TABELLINO

Roma-Cremonese 1-2

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 5,5; Mancini 5 (1' st Smalling 5,5), Kumbulla 4,5 (1' st Matic 6), Ibanez 5; Celik 4,5, Tahirovic 5 (12' st Abraham 5,5), Cristante 6 (1' st Zalewski 6), El Shaarawy 6; Pellegrini 5,5, Volpato 6 (1' st Dybala 5,5); Belotti 6,5.

Allenatore: Mourinho 4,5

Cremonese (3-5-2): Sarr 6,5; Aiwu 6,5, Ferrari 6,5, Bianchetti 6,5; Ghiglione 6, Meite 6,5, Castagnetti 6,5 (38' st Galdames sv), Pickel 6 (19' st Benassi 6), Afena-Gyan 6 (1' st Valeri 6); Tsadjout 5,5 (22' st Ciofani 6), Dessers 6,5 (1' st Okereke 6).

Allenatore: Ballardini 6,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 28' rig. Dessers (C), 4' st aut. Celik (C), 45'+4 st Belotti (R)

Ammoniti: Rui Patricio (R), Dessers (C), Mancini (R), Aiwu (C), Ferrari (C), Sarr (C)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- La Cremonese è la prima squadra neopromossa in Serie A a qualificarsi in semifinale di Coppa Italia dal Cagliari nel 2004/05 con Daniele Arrigoni in panchina.

- La Cremonese si è qualificata per la seconda volta alla semifinale di Coppa Italia: (la prima risale al 1986/87).

- La Roma è stata eliminata nei quarti di finale di Coppa Italia in tutte le ultime quattro edizioni in cui è arrivata fino a questo turno (2022/23, 2021/22, 2019/20 e 2018/19).

- Cyriel Dessers ha realizzato due gol nelle ultime tre partite in tutte le competizioni con la Cremonese, tanti quanti quelli segnati nelle 16 precedenti.

- Andrea Belotti ha segnato il suo terzo gol con la Roma in tutte le competizioni, questa rete è arrivata con il primo tiro nello specchio nella partita.

- La Roma ha perso due partite di fila considerando tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso settembre.

- La Roma ha subito un autogol per la prima volta da aprile 2022 (autorete di Mancini contro il Leicester in Conference League).

- La Cremonese in questa edizione della Coppa Italia ha sempre realizzato almeno due gol a partita, dopo essere rimasta a secco nelle precedenti due gare nella competizione.

- La Cremonese ha realizzato tre gol su rigore in tutte le competizioni nel 2022/23, tutti in trasferta.

- Quello di questa sera è il primo rigore affrontato dalla Roma in questa stagione in tutte le competizioni.