Roma: Ranieri e la 'censura' sui maxischermi per evitare fischi

Curiosità all'Olimpico: la Roma non avrebbe mostrato Ranieri sui maxischermi per evitare i fischi dei tifosi

20 Apr 2026 - 10:00
Massara e Ranieri © italyphotopress

Massara e Ranieri © italyphotopress

Secondo il Corriere dello Sport la Roma avrebbe scelto deliberatamente di non proiettare l'immagine di Claudio Ranieri sui maxischermi dell'Olimpico durante il match contro l'Atalanta, una mossa strategica per blindare l'ambiente ed evitare che lo strappo tra il senior advisor e il tecnico Gasperini sfociasse in fischi. Mentre le telecamere televisive indugiavano sul volto del consulente di Friedkin, seduto in tribuna accanto al ds Massara, i tifosi presenti allo stadio hanno visualizzato esclusivamente la grafica del risultato, una "scelta ben precisa del club per evitare pericolose reazioni di pancia" proprio dopo gli applausi tributati dai sostenitori giallorossi all'allenatore.

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