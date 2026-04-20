Sassuolo, la Procura archivia l’indagine per il caso plusvalenze con la Juve

Il Sassuolo è stato ufficialmente scagionato dall’indagine sulle plusvalenze nata dall’inchiesta torinese sulla Juventus, poiché la Procura di Modena ha escluso ogni profilo di rilevanza penale nelle condotte del club e dei suoi vertici. Secondo quanto riportato nel bilancio 2025 della società neroverde, il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione lo scorso 12 settembre, certificando che i documenti del 2019 relativi a possibili scambi con i bianconeri "non avessero effetti concreti sui conti della società".