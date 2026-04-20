Presidenza Figc: Malagò vede la Serie A, parte la sfida ad Abete

Giovanni Malagò incontra oggi i club di Serie A a Milano per blindare l'investitura ufficiale alla presidenza della Figc, forte del sostegno di 19 società su 20, con l'unico no opposto da Claudio Lotito che continua a invocare il commissariamento governativo. Il faccia a faccia odierno sui programmi, che spaziano dalla sostenibilità finanziaria alla riforma dei vivai, è il primo passo di un tour decisivo: l’ex numero uno del Coni oggi forse vedrà anche la Serie B, mentre domani incontrerà Matteo Marani (Lega Pro) e successivamente l'Aic, in un duello a distanza con Giancarlo Abete, leader dei Dilettanti, che vanta un solido pacchetto di voti del 34%. Con il termine per le candidature fissato al 13 maggio e le elezioni previste il 22 giugno, resta viva la terza via rappresentata da Demetrio Albertini, profilo maggiormente gradito alla politica.