Mondiali 2026, Christillin e il ripescaggio Italia: "Tutto nelle mani della Fifa"

"È tutto nelle mani della Fifa: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell'amministrazione. Quindi decide Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire". Così Evelina Christillin, ex membro Uefa nel consiglio Fifa, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 a proposito del possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di calcio nel caso della rinuncia dell'Iran: "Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale - precisa - Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all'inizio del Mondiale, veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro".