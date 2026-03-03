Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, il centrocampista dell'Atalanta Nico Zalewski suona la carica: la Dea è in corsa su tre fronti e vuole rimanerci

03 Mar 2026 - 14:04
03:58 
videovideo

"Contro la Lazio dovremo essere bravi ad archiviare la sconfitta col Sassuolo, rimanendo concentrati per 90 minuti, consapevoli che ci sarà anche la partita di ritorno". Nicola Zalewski ha introdotto a Sportmediaset la semifinale di andata di Coppa Italia dell'Atalanta mercoledì sera all'Olimpico di Roma (diretta alle 21 su Italia 1). "Sappiamo di incontrare una grande squadra che ci in alcuni tratti della partita ci metterà in difficoltà", il commento del laterale-trequartista, a segno nel precedente di campionato il 14 febbraio scorso. "Siamo l'unica italiana rimasta in corsa in Champions League e non vogliamo certo fermarci qui - chiude il nazionale polacco -. Domenica col Sassuolo è stata una partita negativa: nei primi 15-20 minuti eravamo entrati bene, poi ci siamo spenti iniziando a sbagliare tecnicamente le giocate".

lazio-atalanta
coppa italia
zalewski
intervista

Ultimi video

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

03:58
Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

03:04
Zacagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

Zaccagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

00:23
Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

01:10
13 DICH FABREGAS PER TG 3/3 DICH

Fabregas carica: "Voglio una bolgia, come la Bombonera"

02:14
SRV RULLO INTER: ZIELINSKI L'UOMO IN PIU (CON ITW) 2/3 (MUSICATO) OK

Inter, esclusiva Zielinski: "Tutto per il 'doblete'. E il derby..."

00:24
Le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia

07:25
Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

02:52
Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

09:37
Sarri: "Questo è un grande gruppo"

Sarri: "Questo è un grande gruppo"

05:41
Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

20:44
Italiano: "Partita importantissima per noi"

Italiano: "Partita importantissima per noi"

02:42
DICH ITALIANO PRE LAZIO 10-02 DICH

Italiano: "Teniamo tantissimo a questa Coppa Italia, cercheremo di sfruttare il fattore campo"

03:03
DICH JUAN JESUS SU ARBITRI PER SITO 9/2 DICH

Juan Jesus: "Noi dobbiamo aiutare arbitri e Var"

07:37
Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

I più visti di Coppa Italia

Il derby vita o morte? Per altri, non per l'Inter. E Chivu si gioca prima (anche) la Coppa Italia...

Il Como e quella semifinale di Coppa Italia: il rigore, l'arbitro e la monetina. Correva l'anno 1986

Le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia

Il Como sogna un'altra impresa, l'Inter insegue il doblete: tutto su Mediaset

Como-Inter, occhio ai gol da fuori area | Lazio-Atalanta è quasi una "prima"

Coppa Italia, Como-Inter in diretta su Canale 5: il programma completo delle semifinali