INTERVISTA ESCLUSIVA

Nico Paz: "Sogno il Mondiale con Messi. Inter? Mai nulla di concreto. Ora non penso al Real"

L'argentino del Como in esclusiva a Sport Mediaset: "Fabregas decisivo, ma non ci aspettavamo una stagione così bella". E sui rigori: "Pronto a calciarli di nuovo"

17 Apr 2026 - 08:31
videovideo

Nico Paz non vuole fermarsi. Dalla corsa alla qualificazione in Champions League alla semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, fino al possibile Mondiale con Messi, per l'argentino del Como è un finale di stagione ad altissima intensità.

Il classe 2004 si è raccontato in un'intervista esclusiva a Sport Mediaset, partendo proprio dall'annata storica della squdara di Fabregas: "Stiamo facendo una buona stagione, onestamente non ce l'aspettavamo così bella, ma l'incredibile lavoro svolto ci sta premiando e penso che lo meritiamo".

Con l'allenatore spagnolo, la sintonia è stata naturale: "Fabregas è stato il fattore più importante. Ha tanta fiducia in noi, è un allenatore giovane, una persona che vive di calcio, lavora tanto, studia tanto e mi permette di giocare come voglio giocare, è fondamentale".

Mentre sul piano individuale, la crescita delle ultime due annate è stata impressionante: "Penso di essere maturato in tutti gli aspetti. Ero arrivato qui, dal Real Madrid Castilla, non avendo mai giocato in una prima squadra. La stagione scorsa è stata la mia prima in Serie A e adesso mi sento molto maturato, più pronto a giocare a questi livelli. È un buon campionato, penso a migliorare tutti i giorni per continuare a crescere".

All'orizzonte una nuova sfida contro l'Inter, stavolta a San Siro, che potrebbe valere la finale di Coppa Italia: "Sarebbe bellissimo. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo, andremo a dar tutto. Siamo pronti e vogliamo giocare nel modo migliore possibile".

Per Paz sarà un incrocio particolare date le tante voci di mercato sul suo possibile approdo al club nerazzurro, anche se il trequartista cerca di non farsi influenzare: "No, nessuna pressione. Quando gioco a calcio provo a fare le mie cose, non penso a cose esterne dal campo, ma solo al gioco. La pressione me la metto io, da solo". Mai contatti concreti con l'Inter? "No, non c'è stato niente".

Contro una squadra italiana, ancora prima di trasferirsi al Como, aveva segnato al Napoli in Champions League con la maglia del Real Madrid: "Era una felicità pura, ero un "bambino", penso alla seconda partita in prima squadra. Segnare in Champions contro una squadra come il Napoli, con i mostri che giocavano a Madrid, in uno stadio come il Bernabeu...quando ho fatto il gol, tutti urlavano e gridavano il mio nome, è stata un'emozione incredibile".

Il Real potrebbe riportarlo in Spagna, in estate, sfruttando una clausola favorevole all'interno del contratto: "Non voglio pensare a queste cose. Sono concentrato al 100% qui, al Como. Voglio dare tutto in campo qui. Poi se ci sarà la possibilità in futuro, vedremo". 

Una delle più grandi emozioni invece corrisponde all'esordio con l'Argentina, nell'ottobre 2024 contro la Bolivia, con tanto di assist a Messi: "Un sogno, non me ne rendevo conto e l'ho realizzato solo dopo la gara. Ho potuto fornire un assist a Messi e per me è molto speciale perché anche mio papà era allo stadio a vedere la gara. Leo mi ha detto di lavorare e di avere umiltà. A lui ruberei la gamba sinistra...".

A fine stagione, la speranza è chiara: "Il Mondiale lo sogno da quando sono piccolo, da quando guardavo le partite in tv. Per me sarebbe incredibile, lavoro tutti i giorni per andare".

Tornando al Como: se ci fosse un rigore decisivo in queste ultime gare, Nico lo calcerebbe? "Se mi dicono di calciare, lo calcio. Ho sbagliato gli ultimi tre, ma se l'allenatore pensa che sono il migliore per tirare il prossimo, lo calcio".

Infine, si scherza anche sul fantacalcio: "Non lo faccio, ma qui in squadra ci sono 5 o 6 che fanno una lega insieme. In giro, tutti però mi dicono 'mi raccomando'. A loro dico: grazie per la fiducia e per comprarmi. Provo a ripagarli, penso a fare il mio lavoro e se poi do una mano, meglio anche per loro".

Leggi anche

Nico Paz-Bonny, l'Aia conferma l'errore. I verdetti sui tocchi di mano di Buongiorno e Gatti

como
nico paz
serie a

Ultimi video

02:17
DICH BUONFIGLIO 1 SU COMMISSARIAMENTO E POLITICHE - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04 EDL

Buonfiglio: "Il Commissariamento della FIGC? Ecco perché non si può fare"

01:30
DICH CHIVU PRE CAGLIARI DICH

Inter, Chivu: "Champions? Una battuta con fondo di realtà..."

01:09
DICH SCARONI 2 SU CHAMPIONS MILAN - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Scaroni: "La Champions? Sono fiducioso, possiamo centrarla"

00:48
DICH SCARONI 1 SU STADIO - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Scaroni: "Lo stadio? In estate presentazione della facciata"

00:30
DICH CARNEVALI 1 SU RIDUZIONE SQUADRE - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Carnevali: "Serie A a 16 squadre? Non è fattibile"

01:07
DICH SIMONELLI 3 SU STADI - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Simonelli: "Sugli stadi troppi vincoli, gli Europei sono domani"

01:37
DICH SIMONELLI 1 SU PROGRAMMA FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04 EDL OK

Simonelli: "Programma nuova FIGC? Cominciamo a togliere l'Iva quando si acquista un italiano"

00:43
DICH SIMONELLI 2 SU RIDUZIONE SQUADRE SERIE A - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Simonelli: "Serie A a 18 squadre? Tema divisivo, non è detto sia la soluzione"

00:16
DICH MALAGO 1 SU EX CALCIATORI ALLA FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Malagò: "Doveroso coinvolgere i grandi ex calciatori"

02:15
DICH MALAGO 2 SU CANDIDATURA FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Malagò: "Non era facile mettere d'accordo una lega così litigiosa, chiacchierata positiva con Assocalciatori"

01:30
DICH CHIVU PRE CAGLIARI OK 17/4 DICH

Chivu: "Avanti con ambizione! Champions? Una battuta, ma con realtà…"

01:01
DICH ABODI SU FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO

Abodi: "Più un presidente o un programma, serve convergenza, sono 17 anni che si dialoga soltanto"

01:13
DICH MANFREDI SU FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Manfredi: "Il mondo del calcio si unisca e riparta dal territorio"

01:27
DICH MAROTTA 1 SU RIFORME - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Non ci servono soldi, ma riforme: defiscalizzare e incentivare i settori giovanili"

01:13
DICH UVA SU STADI 2032 - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Uva: "Abbiamo 8 stadio con il progetto pronto per Euro 2032"

02:17
DICH BUONFIGLIO 1 SU COMMISSARIAMENTO E POLITICHE - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04 EDL

Buonfiglio: "Il Commissariamento della FIGC? Ecco perché non si può fare"

I più visti di Como

Cesc Fabregas

Fabregas: "Como, mi piacerebbe fare come Wenger! Osserviamo il Real, cerchiamo giocatori nuovi"

Mirwan Suwarso 

Insulti all'Inter, Suwarso bacchetta i tifosi del Como: "Non siete i benvenuti"

Fabregas: "Io in un altro club italiano? Molto difficile, sono attaccato al Como. Ct? Ora noioso, in futuro..."

Premio Bearzot a Fabregas

Fabregas: "A Como sto bene, ma..."

DICH FABREGAS PREMIO BEARZOT PER SITO 13/4 DICH

Fabregas e il futuro: "A Como sto benissimo, ma non si sa mai…"

Como-Inter 3-4: gli highlights

Como-Inter 3-4: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
07:27
Friburgo-Braga e derby di Premier: le semifinali di Europa e Conference League
07:10
Morto in un incidente a 48 anni l'ex portiere Manninger: il commovente addio di Buffon
23:56
Bayern, Kompany: "Abbiamo avuto carattere, è la cosa più importante"
23:42
Real Madrid, Arbeloa: "Molto arrabbiati e delusi, rosso inspiegabile"
21:34
Europa League, Italiano: "A Birmingham proviamoci senza snaturarci"