Nico Paz: "Sogno il Mondiale con Messi. Inter? Mai nulla di concreto. Ora non penso al Real"
L'argentino del Como in esclusiva a Sport Mediaset: "Fabregas decisivo, ma non ci aspettavamo una stagione così bella". E sui rigori: "Pronto a calciarli di nuovo"
Nico Paz non vuole fermarsi. Dalla corsa alla qualificazione in Champions League alla semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, fino al possibile Mondiale con Messi, per l'argentino del Como è un finale di stagione ad altissima intensità.
Il classe 2004 si è raccontato in un'intervista esclusiva a Sport Mediaset, partendo proprio dall'annata storica della squdara di Fabregas: "Stiamo facendo una buona stagione, onestamente non ce l'aspettavamo così bella, ma l'incredibile lavoro svolto ci sta premiando e penso che lo meritiamo".
Con l'allenatore spagnolo, la sintonia è stata naturale: "Fabregas è stato il fattore più importante. Ha tanta fiducia in noi, è un allenatore giovane, una persona che vive di calcio, lavora tanto, studia tanto e mi permette di giocare come voglio giocare, è fondamentale".
Mentre sul piano individuale, la crescita delle ultime due annate è stata impressionante: "Penso di essere maturato in tutti gli aspetti. Ero arrivato qui, dal Real Madrid Castilla, non avendo mai giocato in una prima squadra. La stagione scorsa è stata la mia prima in Serie A e adesso mi sento molto maturato, più pronto a giocare a questi livelli. È un buon campionato, penso a migliorare tutti i giorni per continuare a crescere".
All'orizzonte una nuova sfida contro l'Inter, stavolta a San Siro, che potrebbe valere la finale di Coppa Italia: "Sarebbe bellissimo. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo, andremo a dar tutto. Siamo pronti e vogliamo giocare nel modo migliore possibile".
Per Paz sarà un incrocio particolare date le tante voci di mercato sul suo possibile approdo al club nerazzurro, anche se il trequartista cerca di non farsi influenzare: "No, nessuna pressione. Quando gioco a calcio provo a fare le mie cose, non penso a cose esterne dal campo, ma solo al gioco. La pressione me la metto io, da solo". Mai contatti concreti con l'Inter? "No, non c'è stato niente".
Contro una squadra italiana, ancora prima di trasferirsi al Como, aveva segnato al Napoli in Champions League con la maglia del Real Madrid: "Era una felicità pura, ero un "bambino", penso alla seconda partita in prima squadra. Segnare in Champions contro una squadra come il Napoli, con i mostri che giocavano a Madrid, in uno stadio come il Bernabeu...quando ho fatto il gol, tutti urlavano e gridavano il mio nome, è stata un'emozione incredibile".
Il Real potrebbe riportarlo in Spagna, in estate, sfruttando una clausola favorevole all'interno del contratto: "Non voglio pensare a queste cose. Sono concentrato al 100% qui, al Como. Voglio dare tutto in campo qui. Poi se ci sarà la possibilità in futuro, vedremo".
Una delle più grandi emozioni invece corrisponde all'esordio con l'Argentina, nell'ottobre 2024 contro la Bolivia, con tanto di assist a Messi: "Un sogno, non me ne rendevo conto e l'ho realizzato solo dopo la gara. Ho potuto fornire un assist a Messi e per me è molto speciale perché anche mio papà era allo stadio a vedere la gara. Leo mi ha detto di lavorare e di avere umiltà. A lui ruberei la gamba sinistra...".
A fine stagione, la speranza è chiara: "Il Mondiale lo sogno da quando sono piccolo, da quando guardavo le partite in tv. Per me sarebbe incredibile, lavoro tutti i giorni per andare".
Tornando al Como: se ci fosse un rigore decisivo in queste ultime gare, Nico lo calcerebbe? "Se mi dicono di calciare, lo calcio. Ho sbagliato gli ultimi tre, ma se l'allenatore pensa che sono il migliore per tirare il prossimo, lo calcio".
Infine, si scherza anche sul fantacalcio: "Non lo faccio, ma qui in squadra ci sono 5 o 6 che fanno una lega insieme. In giro, tutti però mi dicono 'mi raccomando'. A loro dico: grazie per la fiducia e per comprarmi. Provo a ripagarli, penso a fare il mio lavoro e se poi do una mano, meglio anche per loro".