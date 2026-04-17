Nico Paz: "Sogno il Mondiale con Messi. Inter? Mai nulla di concreto. Ora non penso al Real"

Una delle più grandi emozioni invece corrisponde all'esordio con l'Argentina, nell'ottobre 2024 contro la Bolivia, con tanto di assist a Messi: "Un sogno, non me ne rendevo conto e l'ho realizzato solo dopo la gara. Ho potuto fornire un assist a Messi e per me è molto speciale perché anche mio papà era allo stadio a vedere la gara. Leo mi ha detto di lavorare e di avere umiltà. A lui ruberei la gamba sinistra...".