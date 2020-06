Coppa Italia: Juve imbattuta in casa col Milan da 35 anni; Mertens per la storia nel Napoli

Quattro squadre per due posti nella finalissima di Coppa Italia. Il calcio in Italia riparte con il ritorno delle semifinali del torneo nazionale e con tante incognite fisiche, mentali e tattiche che rendono difficili i pronostici. I numeri elaborati da Opta rivelano l'imbattibilità casalinga della Juventus contro il Milan in Coppa Italia che dura dal 1985, ma attenzione a Rebic che ha già infilato Buffon nella gara d'andata e ha realizzato il 40% dei gol del Milan nel 2020. A Napoli i ragazzi di Gattuso devono difendere l'1-0 di San Siro. Mertens con un gol diventerebbe il miglior marcatore della storia del Napoli, ma Lautaro e Lukaku hanno già dimostrato di sapere come trovare la via del gol al San Paolo.