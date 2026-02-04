Infantino, prima la cena con Marotta e Galliani poi allo stadio per Inter-Torino

A Milano è già scattata la febbre per le Olimpiadi invernali. Oltre ai turisti, l'evento sta richiamando in città anche lo stato maggiore dello sport mondiale: in primis Gianni Infantino. Il presidente della Fifa ha trascorso la serata di martedì 3 febbraio in compagni di tante figure note del calcio italiano. Nello scatto condiviso sui social, intorno al tavolo del ristorante Cipriani di Milano, si vede una lunga serie d attuali ed ex protagonisti del pallone nostrano: dai presidenti Giuseppe Marotta (Inter) e Mirwan Suwarso (Como), fino all'ex presidente nerazzurro Eric Thohir e una leggenda del calibro di Adriano Galliani. Allegato allo scatto, il commento del numero uno Fifa: "Una serata all'insegna del calcio, a Milano, aspettando i giochi Olimpici e Paralimpici invernali".