Infantino, prima la cena con Marotta e Galliani poi allo stadio per Inter-Torino
Il numero uno della Fifa, a Milano in vista dei Giochi invernali, ha approfittato per incontrare alcuni presidenti e per assistere al match di coppa Italia dei nerazzurri
A Milano è già scattata la febbre per le Olimpiadi invernali. Oltre ai turisti, l'evento sta richiamando in città anche lo stato maggiore dello sport mondiale: in primis Gianni Infantino. Il presidente della Fifa ha trascorso la serata di martedì 3 febbraio in compagni di tante figure note del calcio italiano. Nello scatto condiviso sui social, intorno al tavolo del ristorante Cipriani di Milano, si vede una lunga serie d attuali ed ex protagonisti del pallone nostrano: dai presidenti Giuseppe Marotta (Inter) e Mirwan Suwarso (Como), fino all'ex presidente nerazzurro Eric Thohir e una leggenda del calibro di Adriano Galliani. Allegato allo scatto, il commento del numero uno Fifa: "Una serata all'insegna del calcio, a Milano, aspettando i giochi Olimpici e Paralimpici invernali".
INFATINO SUGLI SPALTI PER L'INTER
Infantino ha poi approfittato della visita a Milano per seguire la sua squadra del cuore, l'Inter. Il numero uno Uefa infatti non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra e, questa sera, è presente sulle tribune dell'U-Power Stadium (San Siro è indisponibile proprio per la cerimonia di apertura dei Giochi) per il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.
LE UFFICIALI DI INTER-TORINO
Inter (3-5-2): Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi, Bonny, Thuram. All. Chivu
Torino (3-5-2): Paleari, Marianucci, Tameze, Coco, Pedersen, Prati, Anjorin, Vlasic, Obrador, Njie, Kulenovic. All. Baroni