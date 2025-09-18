Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
IL FATTACCIO

Liverpool, il tifoso risponde a Simeone: "Un codardo, un suo assistente mi ha sputato. Gli ho detto di fottersi"

Il tecnico dell'Atletico (espulso) si è sfogato nel post-partita dopo essere stato insultato

18 Set 2025 - 15:59

Lo spettacolo in campo tra Liverpool e Atletico Madrid ad Anfield è stato macchiato dall'incandescente finale di partita, quando il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha avuto un accesissimo confronto con un tifoso dei Reds che lo ha portato all'espulsione. L'allenatore argentino, che ha visto sfumare il pareggio in rimonta al 92', si è sfogato a fine match.

Sui social, attraverso un video diventato virale, il tifoso tirato in ballo da Simeone, Jonny Poulter, ha replicato duramente alle accuse ricevute. "È ora di sfogarsi su quello che è successo ieri sera con Simeone - ha detto - Penso che sia stato un po' codardo". Poi ha raccontato la sua versione dei fatti: "I media spagnoli gli hanno chiesto cosa fosse stato detto, se fosse qualcosa di razzista, se riguardasse la Guerra delle Falkland, tutte queste sciocchezze, giusto? Non c'è stato nulla di razzista detto da me o da chiunque altro, non c'è mai stato un accenno alla Guerra delle Falkland da parte mia o di chiunque altro, ma il fatto che glielo abbiano chiesto e lui non abbia risposto, e si sia semplicemente alzato e se ne sia andato, ha lasciato la situazione aperta a speculazioni per tutti. Non ho mai detto nulla, a parte... (fa il gesto del dito) vai a farti fottere. Quando hanno pareggiato hanno esultato davanti a noi e poi un assistente di Simeone è venuto da me e mi ha sputato".

Non è la prima volta che Poulter si trova al centro di una situazione così spinosa. Nel 2015, infatti, gli venne affibbiato un Daspo di tre anni per aver abusato verbalmente di una donna disabile nel match d'addio ad Anfield del leggendario capitano Steven Gerrard.

LA RISPOSTA DEL TIFOSO

Visualizza il post su Twitter

LO SFOGO DI SIMEONE
"Siamo in una situazione in cui non abbiamo il diritto di reagire. Non è giusto reagire, perché siamo i protagonisti - ha spiegato Simeone a Movistar dopo la partita -. Ma allo stesso modo in cui combattiamo il razzismo e gli insulti verso i giocatori, vediamo anche quello che succede contro le panchine che sono attaccate alle tribune e non è facile ricevere insulti per tutta la partita. È arrivato il terzo gol e oltre agli insulti c'è stato un gesto, e io sono una persona".

Gestacci dai tifosi del Liverpool e Simeone diventa una furia: l'arbitro Mariani lo espelle

1 di 3
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

diego simeone
liverpool-atletico
insulti tifosi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:38
DICH DUMFRIES POST AJAX INTER DICH

Inter, Dumfries: "Vittoria importante, abbiamo dominato la partita"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

01:57
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:27
Milan, certezza Pulisic

Milan, certezza Pulisic

01:55
Yildiz più Vlahovic

Yildiz più Vlahovic

01:12
Manchester live

Manchester live

00:34
MCH ARRIVO DE LAURENTIIS MANCHESTER MCH

De Laurentiis a Manchester per il pranzo Uefa con i vertici del City

01:22
La sfida di Donnarumma

La sfida di Donnarumma

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

00:27
Milan-Lecce: martedì 23 settembre alle 21.00

Milan-Lecce: martedì 23 settembre alle 21.00

01:30
MCH RIVER-PALMEIRAS 1-2 LIBERTADORES MCH

L'ex Milan Gustavo Gomez trascina il Palmeiras in casa del River

01:24
DICH JURIC POST PSG DICH

Juric: "Ho visto una buona Atalanta per 25-30 minuti"

01:30
MCH MOURINHO ATTERRA A LISBONA MCH

Mourinho atterra a Lisbona: destinazione Benfica

02:08
DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

01:38
DICH DUMFRIES POST AJAX INTER DICH

Inter, Dumfries: "Vittoria importante, abbiamo dominato la partita"

I più visti di Champions League

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

Pazzesco allo Stadium! La Juve vede il baratro, Vlahovic e Kelly riprendono il Borussia nel recupero

Cristiano Ronaldo, 140 gol

Champions League, ecco i primi 20 marcatori di tutti i tempi FOTO

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Gestacci dai tifosi del Liverpool e Simeone diventa una furia: l'arbitro Mariani lo espelle

DICH TUDOR SU JUVENTUS-INTER PER SITO 15/9 DICH

Tudor senza limiti: “Vittoria con l'Inter? Possiamo fare ancora meglio”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:14
L’ex patron dell’Inter Thohir diventa ministro dello Sport in Indonesia
18:09
Cremonese, Audero: "Sappiamo lottare e soffrire"
17:50
Bologna, Orsolini: "Bologna è casa mia. Sogno il mondiale"
17:28
City-Napoli, Guardiola: "Magari un giorno la Figc mi chiederà scusa per il mio caso di doping"
17:13
L'Integrity Tour 2025-'26 parte da Monopoli