Liverpool, il tifoso risponde a Simeone: "Un codardo, un suo assistente mi ha sputato. Gli ho detto di fottersi"

Sui social, attraverso un video diventato virale, il tifoso tirato in ballo da Simeone, Jonny Poulter, ha replicato duramente alle accuse ricevute. "È ora di sfogarsi su quello che è successo ieri sera con Simeone - ha detto - Penso che sia stato un po' codardo". Poi ha raccontato la sua versione dei fatti: "I media spagnoli gli hanno chiesto cosa fosse stato detto, se fosse qualcosa di razzista, se riguardasse la Guerra delle Falkland, tutte queste sciocchezze, giusto? Non c'è stato nulla di razzista detto da me o da chiunque altro, non c'è mai stato un accenno alla Guerra delle Falkland da parte mia o di chiunque altro, ma il fatto che glielo abbiano chiesto e lui non abbia risposto, e si sia semplicemente alzato e se ne sia andato, ha lasciato la situazione aperta a speculazioni per tutti. Non ho mai detto nulla, a parte... (fa il gesto del dito) vai a farti fottere. Quando hanno pareggiato hanno esultato davanti a noi e poi un assistente di Simeone è venuto da me e mi ha sputato".