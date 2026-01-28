Champions League: Inter, Juve e Atalanta ai playoff, Napoli fuori. Accoppiamenti, date e possibili ottavi

Dopo gli ultimi 90, intensissimi, minuti della League Phase della Champions League ecco finalmente i primi verdetti: Inter, Juventus e Atalanta faranno i playoff e tutte e tre giocheranno il match di ritorno in casa, mentre il Napoli saluta la competizione dopo il ko del Maradona contro il Chelsea. Vanno agli ottavi direttamente ben 5 squadre inglesi, mentre a sorpresa il Real Madrid, che era terzo, è stato sbattuto fuori dalle prime 8 dalla vittoria dello Sporting e soprattutto dal Benfica di Mourinho, che si qualifica per la differenza reti grazie al gol all'ultimo secondo del proprio portiere Trubin.