Champions League: Inter, Juve e Atalanta ai playoff, Napoli fuori. Accoppiamenti, date e possibili ottavi

Decise le possibili avversarie delle italiane, eliminata la squadra di Conte. Venerdì 30 il sorteggio: come funziona e quando si gioca 

di Marco Mugnaioli
28 Gen 2026 - 23:51
Dopo gli ultimi 90, intensissimi, minuti della League Phase della Champions League ecco finalmente i primi verdetti: Inter, Juventus e Atalanta faranno i playoff e tutte e tre giocheranno il match di ritorno in casa, mentre il Napoli saluta la competizione dopo il ko del Maradona contro il Chelsea. Vanno agli ottavi direttamente ben 5 squadre inglesi, mentre a sorpresa il Real Madrid, che era terzo, è stato sbattuto fuori dalle prime 8 dalla vittoria dello Sporting e soprattutto dal Benfica di Mourinho, che si qualifica per la differenza reti grazie al gol all'ultimo secondo del proprio portiere Trubin.

INTER - La vittoria sul campo del Dortmund vale l'accesso ai playoff come testa di serie, i nerazzurri giocheranno l'andata in trasferta in Norvegia sul campo del Bodo oppure a Lisbona contro il grande ex Mourinho. In caso di passaggio del turno gli uomini di Chivu affronteranno poi agli ottavi una tra Manchester City e Sporting

JUVENTUS - Con il pareggio sul campo del Monaco all'ultima giornata i bianconeri chiudono la League Phase al 13esimo posto e giocheranno i playoff da testa di serie contro il Galatasaray oppure il Bruges, trascinato ai playoff dal figlio di Stankovic. In caso di qualificazione, agli ottavi la Vecchia Signora andrà in Inghilterra perché giocherà contro Liverpool o Tottenham

ATALANTA - La Dea ha gettato al vento la qualificazione diretta perdendo le ultime due gare e si giocherà l'accesso agli ottavi contro una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. La gara di andata sarà in trasferta, quella di ritorno a Bergamo, e in caso di qualificazione la squadra di Palladino affronterà una tra Bayern e Arsenal

Le squadre si affronteranno in spareggi a eliminazione diretta che prevedono gare d’andata e ritorno, con le vincenti che approderanno agli ottavi di finale. A partire dai playoff per la fase a eliminazione diretta, il torneo avrà tabellone in stile tennistico. A stabilire gli accoppiamenti definitivi sarà il sorteggio di venerdì 30 gennaio, che si svolgerà a Nyon presso la Casa del Calcio Europeo e sarà trasmesso in diretta streaming su Uefa.com e sull'app ufficiale della Uefa Champions League.

Come funziona: I club verranno abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni dalla 9 alla 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni dalla 17 alla 24). I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Teste di serie: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen. 

Non teste di serie: Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica.

Nessuna limitazione: Le squadre possono affrontarne un'altra della stessa federazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Sono anche ammessi incontri tra club che si sono già affrontati nella fase campionato.

Quando si gioca: Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì. La Uefa confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari di inizio, una volta effettuato il sorteggio.
Andata: 17/18 febbraio 2026
Ritorno: 24/25 febbraio 2026

Tutte le date: Le otto squadre che superano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accedono agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati venerdì 27 febbraio 2026.
Ottavi di finale: 10 e 11 marzo (andata), 17 e 18 marzo (ritorno)
Quarti di finale: 7 e 8 aprile (andata), 14 e 15 aprile (ritorno)
Semifinali: 28 e 29 aprile (andata), 5 e 6 maggio (ritorno)
Finale: 30 maggio

Dove si gioca la finale: La finale della Champions League si disputerà il 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Lo stadio è interamente dotato di posti a sedere e ha una capienza di 67.215 spettatori. È la prima volta che la finale si gioca in Ungheria.

