Lazio, Romagnoli non recupera: niente sfida con il Milan

15 Mar 2026 - 14:24

La Lazio, nella sfida contro il Milan di stasera all'Olimpico, dovrà rinunciare anche ad Alessio Romagnoli. Il difensore, che aveva lasciato il campo all'intervallo della sfida contro il Sassuolo, non è riuscito a recuperare al 100% dal problema al polpaccio; da qui la decisione del tecnico Maurizio Sarri di non includerlo nell'elenco dei convocati per la sfida con i rossoneri. Romagnoli, quindi, va ad aggiungersi all'elenco degli indisponibili con Provedel, Cataldi, Rovella e Basic lasciando, ancora una volta in questa stagione, la Lazio in emergenza. 

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