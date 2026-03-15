Lazio, Romagnoli non recupera: niente sfida con il Milan

La Lazio, nella sfida contro il Milan di stasera all'Olimpico, dovrà rinunciare anche ad Alessio Romagnoli. Il difensore, che aveva lasciato il campo all'intervallo della sfida contro il Sassuolo, non è riuscito a recuperare al 100% dal problema al polpaccio; da qui la decisione del tecnico Maurizio Sarri di non includerlo nell'elenco dei convocati per la sfida con i rossoneri. Romagnoli, quindi, va ad aggiungersi all'elenco degli indisponibili con Provedel, Cataldi, Rovella e Basic lasciando, ancora una volta in questa stagione, la Lazio in emergenza.