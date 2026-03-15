Genoa, De Rossi: "Erano 7 giorni che volevo esultare, con la Roma non potevo"

"Erano 7 giorni che volevo esultare, la settimana scorsa non potevo. Mi sono scaricato oggi, che era molto importante perchè è era uno scontro diretto. Sottovalutare questa partita era un incubo, ma ho visto una squadra concentrata e il campo ha dato il suo responso". Così l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro il Verona e la sua esultanza, con riferimento a quella mancata di sette giorni fa contro la 'sua' Roma. "Abbiamo rinunciato ad un pochino di aggressività per avere più presenza tra centrocampo e difesa, perchè loro si appoggiavano sui due attaccanti", ha aggiunto il tecnico rossoblù che ha poi elogiato il centrocampista Frendrup. "Quando c'è lui sono sereno, sta crescendo tanto e può arrivare a giocare in un top club", ha detto. Parlando della partita, De Rossi ha ammesso che "la differenza la fanno sempre le giocate dei singoli che ci hanno portato questi tre punti importantissimi", ha concluso.