Non solo il ritorno dei laziali, sarà invasione rossonera all’Olimpico: i tifosi ci credono

La partita tra Lazio e Milan promette di regalare un’atmosfera da grande evento e non solo perché i supporters biancocelesti hanno sospeso lo sciopero e riempiranno lo stadio. Stasera l’Olimpico sarà stracolmo perché sono diecimila i milanisti attesi a Roma per spingere la squadra di Allegri più vicina all’Inter in classifica. La vittoria nel derby ha riacceso entusiasmo e speranze tra i tifosi rossoneri e i biglietti del settore ospiti (5mila posti) sono esauriti in fretta, ma come spesso accade nelle trasferte delle grandi squadre, molti sostenitori rossoneri troveranno posto anche nelle zone vicine.