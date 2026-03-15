Nicola: "Cremonese pronta a tornare sulla strada giusta"

15 Mar 2026 - 14:57

"Sarà una partita molto significativa per tornare sulla strada giusta". Alla vigilia della sfida allo Zini tra Cremonese e Fiorentina, Davide Nicola presenta una gara che può pesare moltissimo nella corsa salvezza. "La squadra ha già fatto vedere di saper giocare e nella prima parte di stagione ha espresso un calcio convincente - ha aggiunto -. Nell'ultimo periodo, per varie ragioni, non siamo riusciti a raccogliere quanto avremmo meritato, pur creando spesso le condizioni per farlo. Per questo dobbiamo mettere ancora più intensità e entusiasmo nel lavoro, come abbiamo fatto durante tutta la settimana". Nicola ribadisce la fiducia nel gruppo: "Sono convinto che questa squadra abbia le qualità per dimostrare il proprio valore. Voglio che lo faccia già domani, portando in campo la stessa passione che vedo ogni giorno in allenamento". Sul suo ruolo non ha dubbi: "Io penso ad allenare. Sono arrivato qui con un obiettivo chiaro e intendo inseguirlo fino alla fine. Posso cambiare metodologie, organizzazione o dettagli del lavoro, ma non cambierà mai la mia energia: vivo per queste responsabilità". "Il 4-4-2 è una delle soluzioni su cui lavoriamo da inizio stagione. Le partite cambiano spesso volto e dobbiamo essere pronti ad adattarci anche all'avversario, coinvolgendo tutti. Più del sistema - ha concluso Nicola - conta l'atteggiamento: domani dovremo far vedere quanto desideriamo raggiungere qualcosa di straordinario. Non c'è paura, semmai la giusta tensione di chi vuole raccogliere il risultato. Il coraggio nasce proprio da lì".

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