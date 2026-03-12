Zero vittorie e tante sorprese in negativo: i dati del crollo Premier negli ottavi

Un crollo quindi da dividere in due parti: se Manchester City, Tottenham e Chelsea sembrano avere già un piede fuori, per Arsenal, Liverpool e Newcastle le speranze non mancano. Lo dicono anche le percentuali sulla probabilità di qualificazione dopo la gara d'andata, pubblicate da Opta e rilanciate dalla Bbc: solido 78% per l'Arsenal, resiste al 54% il Liverpool e si gioca le sue carte al 32% il Newcastle. Solo 9% per il City, seguito dal 7% per il Chelsea e il 3% per il Tottenham dopo il disastro Tudor-Kinsky.