Champions League: l'Arsenal chiude a punteggio pieno, Mourinho butta fuori il Real dalla Top 8

L'Arsenal chiude la League Phase a punteggio pieno con 24 punti grazie al 3-2 in casa del Kairat Almaty, mentre al secondo posto chiude il Bayern Monaco con un solo ko, rimediato proprio contro i Gunners all'Emirates: battuto 2-1 il Psv a Eindhoven. A valanga il Liverpool, che fa 6-0 contro il Qarabag ed è l'inizio del dominio delle inglesi, perché in top 8 ci sono pure Chelsea, il Tottenham (2-0 a Francoforte contro l'Eintracht e quarto in classifica) e Manchester City, che ritrova Haaland nel 2-0 contro il Galatasaray. Ma il vero colpaccio lo fa lo Sporting, qualificato direttamente grazie al 3-2 segnato all'ultimo minuto sul campo dell'Athletic Bilbao. Salta un turno anche il Barcellona, sotto 1-0 al Camp Nou ma capace di rifilare 4 gol al Copenhagen e di volare direttamente agli ottavi di finale.



Agli spareggi vanno clamorosamente Real Madrid e Psg. I blancos perdono 4-2 sul campo del Benfica e sono noni, ma la cosa incredibile è che Mourinho segna al 98' con il portiere Trubin il gol decisivo per chiudere al ventiquattresimo posto e rientrare nei playoff. Dopo l'Inter, ci sono i campioni d'Europa e il Newcastle, che nello scontro diretto fanno 1-1 (Vitinha sbaglia un rigore, poi segna). L'altro incredibile risultato di serata è il successo del Bodo/Glimt sul campo dell'Atletico Madrid: un 2-1 che vale il possibile match contro l'Inter agli spareggi. La rete del Benfica elimina anche il Marsiglia, che perde 3-0 sul campo del Bruges e all'ultimo minuto esce da venticinquesima in classifica. Gli altri risultati: Leverkusen-Villarreal 3-0, con i tedeschi agli spareggi e Pafos-Slavia Praga 4-1, con entrambe eliminate e fuori dalle prime 24 posizioni. Olympiacos agli spareggi grazie al 2-1 ad Amsterdam contro l'Ajax, fuori da tutto.



I VERDETTI

Agli ottavi: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting, Manchester City

Agli spareggi: Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Bruges, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica

Eliminate: Marsiglia, Pafos, St. Gilloise, Psv, Bilbao, Napoli, Copenhagen, Ajax, Francoforte, Slavia Praga, Villarreal, Kairat Almaty.