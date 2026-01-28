NAPOLI-CHELSEA 2-3

Champions League, Napoli-Chelsea 2-3: Hojlund e Vergara illudono Conte, Joao Pedro elimina gli azzurri

Il gioiello del classe 2003 e la zampata del danese ribaltano il vantaggio di Enzo Fernandez: la doppietta del brasiliano condanna i partenopei

28 Gen 2026 - 23:41
Il percorso del Napoli in Champions League si ferma al girone: nell’ultima giornata al Maradona il Chelsea vince 3-2 dopo un match spettacolare con rimonte e contro-rimonte e stacca anche il pass per gli ottavi di finale.

I londinesi partono meglio, e dopo il quarto d’ora stappano la partita: calcio di rigore conquistato per fallo di mano di Juan Jesus su punizione di James, dal dischetto Enzo Fernandez fa 1-0 al 19’.

Gli uomini di Conte si scuotono dopo il gol subito, ribaltando tutto nel giro di dieci minuti: al 33’ Vergara parte in slalom dentro l’area e di sinistro firma l’eurogol che vale l’1-1. Al 43’ tocca invece a Hojlund sfruttare la palla tesa messa dentro da Olivera per completare la rimonta a pochi istanti dall’intervallo.

Rosenior getta nella mischia Palmer in avvio di ripresa, ma il vero eroe per il Blues è Joao Pedro: al 61’ si inventa il 2-2 con una gran botta di sinistro sotto l’incrocio, poi all’82’ completa la contro-rimonta con un diagonale destro perfetto all’angolino dopo una ripartenza micidiale. Il brasiliano trascina gli inglesi direttamente agli ottavi, Napoli eliminato con qualche rimpianto più sul percorso che sul match di questa sera.

Napoli-Chelsea, le pagelle: Vergara brilla, Juan Jesus distratto. Joao Pedro incontenibile

IL TABELLINO DI NAPOLI-CHELSEA

Napoli-Chelsea 2-3

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus (dal 22’ st Gutierrez), Buongiorno; Spinazzola (dal 37’ st Beukema), Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas (dal 37’ st Lukaku), Vergara; Hojlund. All. Conte. A disp. Contini, Spinelli, Garofalo, De Chiara.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto (dal 14’ st Chalobah), James, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos (dal 14’ st Gittens – dal 45’ st Badiashile); Estevao (dal 29’ st Garnacho), Fernandez, Pedro Neto (dal 1’ st Palmer); Joao Pedro. All. Rosenior. A disp. Jorgensen, Merrick, Hato, Acheampong, George, Delap, Guiu.

Arbitro: Turpin (Francia).

Marcatori: 19’ rig. Enzo Fernandez (C), 33’ Vergara (N), 43’ Hojlund (N), 61’ e 82’ Joao Pedro (C).

Ammoniti: Juan Jesus (N), Elmas (N); Fofana (C).

Espulsi: -

LE STATISTICHE
Il Napoli è stato eliminato nella fase a gironi/campionato in UEFA Champions League per la prima volta dal 2018/19; nelle precedenti tre edizioni aveva sempre superato la prima fase del torneo.

Per la terza volta nelle ultime quattro partecipazioni alla UEFA Champions League, Antonio Conte non ha superato la fase a gironi/campionato, dopo il 2019/20 e 2020/21 con l’Inter e la stagione in corso con il Napoli.

Il Chelsea ha vinto due delle ultime tre trasferte in Italia in UEFA Champions League (1P), dopo che aveva incassato cinque sconfitte di fila in queste sfide.

Questa è solo la seconda sconfitta casalinga del Napoli contro una squadra inglese in UEFA Champions League, dopo quella contro il Man City del 1° novembre 2017 – completano il quadro sei vittorie.

Il Napoli ha perso due delle ultime 21 partite casalinghe di UEFA Champions League (12V, 7N) – la precedente sconfitta è arrivata vs Real Madrid il 3 ottobre 2023, anch’essa per 3-2.

Il Napoli ha interrotto una serie di imbattibilità casalinga di 25 partite di fila tra tutte le competizioni – non perdeva al Maradona dall’8 dicembre 2024 (0-1 vs Lazio).

Il Napoli ha subito almeno tre gol per due gare ufficiali di fila per la prima volta dal periodo novembre-dicembre 2023 (2-4 vs Real Madrid in UCL e 0-3 vs Inter in Serie A).

Per la prima volta il Napoli ha subito più di un gol su rigore in gare casalinghe in una stagione di Champions League - in precedenza con Luis Suárez dello Sportling Lisbona.

Rasmus Højlund ha segnato 10 gol in 28 gare con il Napoli nel 2025/26, tanti quanti nella scorsa stagione con il Manchester United ma in 52 presenze tra tutte le competizioni.

Rasmus Højlund ha segnato il suo ottavo gol in UEFA Champions League, tra i giocatori danesi solo Jon Dahl Tomasson (11) ha realizzato più reti nella competizione - a quota otto anche Nicklas Bendtner.

Solo Lorenzo Insigne (22 anni, 106 giorni) e Giacomo Raspadori (22a, 208g) hanno segnato un gol in UEFA Champions League con il Napoli da più giovani rispetto ad Antonio Vergara (23a, 12g) tra i giocatori italiani.

Mathías Olivera è il primo difensore del Napoli a servire più di un assist in una singola partita di UEFA Champions League - suoi i passaggi vincenti sia per Vergara che per Højlund.

João Pedro ha segnato tre gol in sei presenze in UEFA Champions League, tutti arrivati in trasferta in Italia - in precedenza era andato a segno contro l'Atalanta il 9 dicembe scorso.

Enzo Fernández ha stabilito il suo record di gol in una singola stagione con il Chelsea: 10 nel 2025/26 - escluso Mondiale per Club.

Giovanni Di Lorenzo ha collezionato la 33ª presenza in UEFA Champions League con il Napoli, raggiungendo José Callejón. Solo Piotr Zielinski (41) e Dries Mertens (34) hanno disputato più partite in UCL in azzurro.

50ª presenza di Alessandro Buongiorno con il Napoli tra tutte le competizioni.

champions league
napoli
chelsea

