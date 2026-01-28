Inter, hai visto Stankovic jr? Con un gol e due assist trascina il Bruges ai playoff

28 Gen 2026 - 22:47
Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, continua a segnare e divertire coi nerazzurri del Club Bruges in attesa di coronare il sogno di giocare nell’Inter di papà e del suo amico Dimarco, il vicino di casa che due estati fa gli consigliò di andare a giocare a Lucerna. Dopo il primo gol in Champions della settimana scorsa e la doppietta segnata in campionato allo Zulte Waregem, nell’ultima serata di Champions il baby talento su cui l’Inter ha il diritto di recompra (potrà riacquistarlo per 23 milioni nel 2026 e per 25 nel 2027) ha trascinato il club belga ai playoff grazie a una super prestazione condita da un gol e due assist.

