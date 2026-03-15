Sammarco: "Sappiamo che per Verona salvezza ora complicata"

"E' un dato di fatto che non riusciamo a vincere in casa, eppure le prepariamo tutte allo stesso modo. Oggi è stata una gara equilibrata decisa da una giocata di un grande giocatore". Così l'allenatore del Verona Paolo Sammarco commenta a Dazn la sconfitta interna contro il Genoa in campionato. "Sappiamo che è molto complicato, volevamo vincere ancora per tenere viva la speranza dopo Bologna. Ma ora dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla prossima partita, tanti calcoli non si possono fare", ha aggiunto a proposito delle ormai risicate chance di salvezza.