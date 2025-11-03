Champions League: Mariani designato per il big match PSG-Bayern Monaco

Maurizio Mariani è stato fermato dal designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, dopo il contestatissimo rigore assegnato al Napoli per un contatto tra Mkhitaryan-Di Lorenzo, ma è stato premiato dalla Uefa che lo ha designato per PSG-Bayern Monaco, il big match della quarta giornata della fase a campionato di Champions League. Quasi un paradosso per il direttore di gara laziale, che sabato è tornato in campo dopo le polemiche in Serie B per dirigere Virtus Entella-Empoli. Tra i collaboratori, sia nel week-end che domani, non c'è l'assistente Daniele Bindoni, che con la sua interferenza ha portato all'errore di Mariani e che Rocchi ha indicato come principale responsabile del penalty erroneamente assegnato ai campioni d'Italia.