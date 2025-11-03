Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
LA DESIGNAZIONE

Champions League: Mariani designato per il big match PSG-Bayern Monaco

L'arbitro, retrocesso in Serie B dopo il contestatissimo rigore in Napoli-Inter per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, torna a dirigere una partita di cartello

di Andrea Ghislandi
03 Nov 2025 - 14:04
© Getty Images

© Getty Images

Maurizio Mariani è stato fermato dal designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, dopo il contestatissimo rigore assegnato al Napoli per un contatto tra Mkhitaryan-Di Lorenzo, ma è stato premiato dalla Uefa che lo ha designato per PSG-Bayern Monaco, il big match della quarta giornata della fase a campionato di Champions League. Quasi un paradosso per il direttore di gara laziale, che sabato è tornato in campo dopo le polemiche in Serie B per dirigere Virtus Entella-Empoli. Tra i collaboratori, sia nel week-end che domani, non c'è l'assistente Daniele Bindoni, che con la sua interferenza ha portato all'errore di Mariani e che Rocchi ha indicato come principale responsabile del penalty erroneamente assegnato ai campioni d'Italia.

Leggi anche

Napoli-Inter e il rigore delle polemiche: l'errore è triplice. Fermati Mariani, assistente e Var

In questa stagione sono 6 le gare dirette da Mariani in tutte le competizioni: 2 in Serie A, 2 in B e altrettante in Champions (di cui una nelle qualificazioni). La più recente in Coppa risale al 17 settembre scorso (prima giornata) quando arbitrò Liverpool-Atletico Madrid finita 3-2 per i Reds.  Questa limitata attività è dovuta alla sua convocazione per il Mondiale Under 20 in Cile, dove ha arbitrato quattro partite, tra cui la finale vinta dal Marocco contro l'Argentina per 3-0 il 20 ottobre.

Leggi anche

Rocchi e il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo: "Non è rigore, Bindoni il maggiore responsabile"

maurizio mariani
psg-bayern
champions league

Ultimi video

02:48
Allegri: "Continuiamo a lavorare"

Allegri: "Continuiamo a lavorare"

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

00:40
DICH CONTE 3 SU DIAMO FASTIDIO PRE EINTRACHT 03/11 SRV

Conte: "Il Napoli in alto dà fastidio"

01:33
DICH CONTE 2 SU AMMAZZARE LA SQUADRA PRE EINTRACHT 03/11 SRV

Conte: "In giro provano ad ammazzare il Napoli"

02:21
DICH CONTE 1 SU CRITICHE ESPLODE 03/11 SRV

Conte esplode: "Sento solo critiche, chi è primo?"

01:44
Addio a Giovanni Galeone

Addio a Giovanni Galeone

01:13
Stasera Lazio-Cagliari

Stasera Lazio-Cagliari

01:32
Fiorentina, via Pioli

Fiorentina, via Pioli

01:36
Openda ancora a secco

Openda ancora a secco

02:16
Verso Napoli-Eintracht

Verso Napoli-Eintracht

02:05
Serve un'Inter "europea"

Serve un'Inter "europea"

01:39
Gasp non la vede male

Gasp non la vede male

01:58
Vittoria in stile Allegri

Vittoria in stile Allegri

00:16
MCH RIGORE EDWUIN CETRE ESTUDIANTES 3/11 MCH

Estudiantes sconfitto, ma che spettacolo il rigore di Edwuin Cetré

02:30
Hermoso: "Meritavamo il pareggio"

Hermoso: "Meritavamo il pareggio"

02:48
Allegri: "Continuiamo a lavorare"

Allegri: "Continuiamo a lavorare"

I più visti di Champions League

Spalletti ritrova Yildiz per la prima in Champions: ma contro lo Sporting è già vietato fallire

Gli infortuni, il peso di Eindhoven e una classifica che spaventa: l'Eintracht 'arbitro' della Champions del Napoli

champions league coppa

Ranking UEFA: quinto posto Champions un miraggio, Italia ottava

DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

Klopp avverte: "Nulla da perdere, possiamo vincere"

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:30
Napoli, Politano: "L'obiettivo è cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"
15:24
Roma, rinviati a domani gli esami di Dybala: si teme lesione
14:47
Il Torino convoca i tifosi al Filadelfia martedì pomeriggio
13:22
Carlo Liedholm: "Papà avrebbe detto 'peccato per la Roma'."
12:48
Milan, Rabiot spinge per il rientro