Milan-Napoli, prima assoluta in Europa. Inter imbattuta con il Benfica

LE STATISTICHE

I rossoneri hanno perso solo una delle nove sfide in competizioni europee contro le italiane, gli azzurri hanno incontrato la Juve. Due vittorie e un pari per i nerazzurri

© Getty Images Milan-Napoli e Benfica-Inter. Un derby italiano nei quarti di finale di Champions League e una squadra italiana di sicuro in semifinale. Questi i responsi dell'urna di Nyon. L'andata dei quarti di finale è in programma l'11-12 aprile, 18-19 aprile il ritorno. Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio. Ecco le statistiche Opta sui due confronti.

Vedi anche Champions League Sorteggio quarti Champions League: derby Milan-Napoli, l'Inter col Benfica

MILAN-NAPOLI

Il Milan non superava gli ottavi di finale di Champions League dalla stagione 2011/12, anche in quel caso eliminando una squadra di Londra (vittoria 4-0 all’andata, sconfitta 0-3 al ritorno vs Arsenal).



Milan e Napoli si affrontano per la prima volta in competizioni europee.



Il Milan ha affrontato due volte il Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia, passando il turno in entrambe le occasioni: 2-1 nel 1936 e 2-0 nel 2019.



Il Milan ha perso solo una delle nove sfide in competizioni europee contro formazioni italiane (0-2 v Parma nel ritorno della Finale di Supercoppa Europea 1993) - completano il bilancio cinque successi (uno dei quali al calci di rigore nella finale del 2003 v Juventus) e tre pareggi.

Il Napoli si è qualificato ai quarti di finale di Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta nella sua storia. In generale questa è la settima occasione in cui i partenopei accedono ai quarti di finale in una competizione europea (1 in Champions League, 3 in Europa League/Coppa UEFA, 3 in Coppa delle Coppe).

Il Napoli affronterà una avversaria italiana in competizione europee per la seconda volta; l’unico precedente del genere risale alla stagione 1988/89, quando i partenopei superarono il turno contro la Juventus nei quarti di finale della Coppa UEFA.

Il Napoli ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Milan in gare ufficiali (2P), tutte disputate in Serie A, dopo aver ottenuto solo un successo in altrettante gare precedenti contro i rossoneri in tutte le competizioni (3N, 1P).

L’ultima volta che il Napoli ha incontrato il Milan in una competizione diversa dalla Serie A è stata ai quarti di finale della Coppa Italia 2018/19, quando venne eliminato sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Il Napoli è andato a segno in sei delle ultime sette sfide contro il Milan in tutte le competizioni, restando a secco di gol solo nella gara casalinga dello scorso campionato (0-1, 6 marzo 2022).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Milan, mantenendo due volte la porta inviolata – lo stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 28 gare esterne contro il Milan in tutte le competizioni.

INTER-BENFICA

L’Inter ha superato gli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dalla stagione 2010/11, eliminando il Bayern Monaco in quell’occasione.

L’Inter è imbattuta nelle tre sfide giocate contro il Benfica in competizioni europee (2V, 1N). L’ultimo incrocio tra queste due squadre risale agli ottavi di finale della Coppa UEFA 2003/04, quando i nerazzurri dopo il pareggio esterno a reti bianche dell’andata, si imposero per 4-3 al Meazza.

Esclusi i preliminari, l’Inter ha sempre passato il turno in ognuna delle ultime quattro occasioni in cui ha incrociato una squadra portoghese nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea.

Il Benfica ha passato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha incrociato una squadra italiana in una fase a eliminazione diretta di una competizione europea (v Napoli al primo turno della Coppa UEFA 2008/09 e v Juventus nella semifinale dell’Europa League 2013/14).

L’Inter ha vinto la sua seconda Coppa dei Campioni/Champions League affrontando in finale proprio il Benfica nel 1964/65 e imponendosi 1-0 grazie al gol di Jair.

João Mario è un ex di questa sfida: il centrocampista ha all’attivo 69 presenze e 4 reti con la maglia dell’Inter contando tutte le competizioni tra il 2016 e il 2019.